La chef Carolina Sánchez cocina para combatir la desnutrición infantil en Latinoamérica

La asesora regional de nutrición de WFP, Carla Mejía, alertó que la nutrición en América Latina y el Caribe enfrenta una doble crisis: mientras persiste la desnutrición infantil, crecen de forma acelerada el sobrepeso y la obesidad, especialmente en niños.En ese marco, aunque la región ha avanzado en seguridad alimentaria, el alto costo de una dieta saludable empuja a muchas familias a consumir alimentos ultraprocesados, lo que impacta la salud y el desarrollo económico de los países, declaró Mejía.La asesora de nutrición subrayó que invertir en nutrición temprana es una de las decisiones más rentables para los países y llamó a una mayor coordinación entre sectores para enfrentar la malnutrición en todas sus formas.