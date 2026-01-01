La ciencia en busca de la Estrella de Belén

A lo largo de la historia, la humanidad ha observado el cielo en busca de patrones, señales y fenómenos extraordinarios. Uno de los más debatidos es un objeto celeste descrito como una luz inusual en el firmamento hace más de 2 mil años, conocido popularmente como la “Estrella de Belén”. Desde la astronomía moderna, este evento puede analizarse sin recurrir a explicaciones sobrenaturales, sino a fenómenos naturales bien documentados.

El primer punto de consenso entre los astrónomos es que no pudo tratase de una estrella real, ya que las estrellas no aparecen ni desaparecen repentinamente en escalas de tiempo humanas.

Y a partir de esta premisa, la ciencia ha evaluado diversas explicaciones basadas en fenómenos astronómicos observables.

La principal teoría sostiene que la Estrella de Belén fue una conjunción planetaria, un alineamiento visual especial entre cuerpos celestes. Específicamente, los científicos se centran en una serie de tres aproximaciones visuales entre Júpiter y Saturno que tuvieron lugar en el año 7 a.C.

¿Qué ocurrió? Debido a las órbitas y el movimiento de los planetas, vistos desde la Tierra, Júpiter y Saturno parecieron juntarse o encontrarse en la misma longitud eclíptica en tres ocasiones distintas ese año. Esta triple conjunción pudo haber sido interpretada como un presagio significativo por los astrónomos de la época, ya que Júpiter se asociaba con la realeza y Saturno con el pueblo judío.

En el siglo XVII, el astrónomo Johannes Kepler también planteó la idea de una conjunción entre Júpiter, Saturno y la Luna alrededor del año 6 a.C., aunque estudios más recientes han refutado la intensidad de brillo que él le atribuyó.

Otras hipótesis sugieren una nova (explosión en la superficie de una estrella) o una supernova (explosión cataclísmica de una estrella masiva), pero no hay evidencia estadística o remanentes que confirmen una explosión de este tipo hace unos 2 mil años. Además, los astrónomos de la antigüedad, conocidos por su meticulosidad, no registraron un evento de tal magnitud en ese periodo.

Otra posibilidad apunta a un cometa brillante que cruzó el firmamento. Se ha considerado que pudo ser el famoso cometa Halley, que se sabe pasó cerca de la Tierra alrededor del año 12 a.C. Esta teoría es menos aceptada porque en la antigüedad, los cometas eran vistos generalmente como presagios negativos de desgracias o calamidades.