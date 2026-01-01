La ciencia en busca de la Estrella de Belén

Lejos de ofrecer una respuesta definitiva, el análisis científico sugiere que el llamado fenómeno de la 'Estrella de Belén' probablemente fue el resultado de uno o varios eventos astronómicos reales, combinados con interpretaciones culturales propias de su tiempo. La ciencia puede reconstruir con alta precisión el cielo del pasado, pero no puede determinar con certeza cómo esos fenómenos fueron interpretados ni qué significado se les atribuyó.Desde la astronomía contemporánea, el tema permanece abierto no por falta de conocimiento científico, sino por la naturaleza histórica, incompleta y simbólica de las fuentes disponibles, coinciden las fuentes consultadas.