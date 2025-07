La cocina como espacio de identidad

¿Cuándo nace en ustedes el amor por la cocina?

Paola Meneses: Yo tuve como tres profesiones que no llegaron a ocurrir. Quería ser soldado aéreo naval y creo que mi mamá me rezó eso porque cuando fui a entrenar no aguanté por algo del corazón. El otro era el periodismo, pero comprendí que iba a pelear con todo el gobierno, y por ahí no iba. Un día me dije: “Toda la vida has cocinado con tu mamá”. Así descubrí que por ahí es por donde iba todo.

Fifita Bichili: Yo cocinaba en casa. Siempre le decía a mi papá que me gustaría estudiar cocina. En ese entonces no había esa carrera en Panamá. Él me decía: “yo jamás te voy a pagar la carrera de cocina porque mi hija no va a ser ninguna cocinera” y eso que me pagó muchas otras carreras. Me caso y me voy a Estados Unidos. Cuando llego allá me hice una lista de todas las boquitas que sabía hacer y las empecé a promover en mi vecindario. Después empecé a trabajar para el consulado de Panamá y seguía haciendo mis actividades culinarias después de las 4 de la tarde. Cuando regresé a Panamá abrí un negocio de cocina.