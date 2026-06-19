La estrategia de desarrollo regional y urbano de 1974

En el nuevo esquema político-administrativo fundado en la Constitución de 1972, el municipio y el corregimiento fueron establecidos como las unidades geográficas básicas para canalizar la participación popular en el proceso de desarrollo. No obstante, la estrategia advertía que el municipio, por sí solo, resultaba insuficiente para resolver los complejos problemas de la planificación urbana y regional a gran escala. Por esta razón, la Ley 16 entregaba al Ministerio de Planificación y Política Económica, a través de su Dirección de Planificación y Coordinación Regional, la responsabilidad legal ineludible de definir y coordinar las regiones de planificación. Asimismo, el documento recomendaba formalizar una Comisión Interministerial de Desarrollo Regional integrada por los ministerios de Planificación, Desarrollo Agropecuario, Vivienda, Industria y Comercio, y Obras Públicas.