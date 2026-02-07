La evolución del fútbol panameño a través de la biografía de Gary Stempel

Anochece y mientras en el Parque Omar se reúne una buena cantidad de público para ejercitar y practicar alguna disciplina deportiva, en la Biblioteca Nacional se reúne un grupo muy singular de deportistas. Felipe Baloy, Roberto Brown, Gabriel Gómez, Juan Ramón Solís fueron algunos de los futbolistas que se reunieron para presenciar la presentación de ‘Gary Stempel, el punto de quiebre’ y apoyar al entrenador que años atrás les abrió el camino en las canchas dentro y fuera del país. También estuvieron presentes algunos dirigentes deportivos, periodistas y comentaristas especializados. Fue una fecha importante para el fútbol. Parte de su historia, tal vez la más complicada, queda registrada en una publicación que recorre la vida de Stempel, quien desde la década de 1990 ha impulsado esta disciplina deportiva, desde incipientes ligas locales hasta consolidar equipos que representarían al país en eventos regionales y formando futbolistas que han llegado a representar al país en compromisos mundialistas o a afianzar una carrera en el fútbol profesional en ligas con reconocimiento internacional. No se trató de una habitual presentación literaria. La obra no fue comentada o analizada por un conocedor. No se requirió de la validación de un experto. Además de las introducciones realizadas por la presentadora de la noche, fueron solo las voces del escritor y el protagonista. El autor, Álvaro Sarmiento Meneses, un gran aficionado del fútbol quien lo ha reportado y comentado a lo largo de muchos años, detalló que por casi un año estuvo visitando la hemeroteca de la Biblioteca Nacional investigando las publicaciones que, sobre esta disciplina, se han escrito en los medios panameños. También comentó sobre las largas entrevistas que tuvo con Stempel, quien aceptó sin dudar la propuesta de desarrollar su biografía. Para Sarmiento, lo más invaluable fue que el director técnico de equipos como los “cangrejeros” de Panamá Viejo y “El Poderoso” San Francisco de La Chorrera, y quien llevó a la Selección Nacional Sub-20 a la clasificación para su primera Copa Mundial Sub-20 en 2003 y la conquista de la Copa de las Naciones Centroamericanas en 2009, le hiciera partícipe de momentos que ningún fanático tiene la oportunidad de presenciar: esas conversaciones con el equipo en la intimidad de los camerinos.

Sarmiento agradeció a todas las personas que de alguna manera colaboraron para que su proyecto se hiciera realidad. El libro, dijo, llegó a concretarse gracias a muchas “complicidades”, entre ellas el diseño de su portada, la diagramación y diseño de sus páginas interiores; la corrección de estilo y la propia organización de la presentación que congregó a jugadores, equipo técnico y prensa deportiva, además de familiares y amigos cercanos a quienes llamó su segunda familia. Stempel, por su parte, agradeció a su familia, en especial a su esposa, quien dejó de lado sus proyectos personales por acompañar a los suyos. También a las personas que a lo largo de su carrera estuvieron con él como parte de su equipo técnico, en especial a su asistente Pascual ‘Chato’ Ramírez, quien lo ha acompañado por más de 30 años. La intervención de Stempel también contó con recuerdos y anécdotas, como una de las primeras reuniones que tuvo con el equipo en Panamá Viejo, en la que se escucharon unas detonaciones y rápidamente todos sus acompañantes se tiraron al piso. Él, ignorante de lo que ocurría, se mantuvo de pie mientras los demás le gritaban “tírese al piso”. “Yo estaba recién llegado, no conocía los protocolos de las balaceras”, comentó mientras el público reía a carcajadas. Recordó los días en que para poder practicar en las noches en una cancha que les habían facilitado, al menos dos autos debían mantener sus luces encendidas a falta de iluminación. Los jugadores ni siquiera contaban con un cooler. Para tomar agua, debían llenar un tanque de plástico de 5 galones. Otra anécdota nos llevó a San Pedro Sula, una de las ciudades donde se jugarían los partidos de fútbol de los Juegos Centroamericanos con la selección sub-22. Llegaron y no había hospedaje, no había comida y debían viajar a otra ciudad donde se llevaría a cabo el primer partido. Con la tarjeta de crédito de Stempel compraron hamburguesas en McDonald’s y tomaron una chiva a Puerto Cortés que los dejó a las 11 de la noche en el lugar. Iban dispuestos a dormir en un parque esperando la mañana, pero el entrenador vio el letrero de un hostal donde nuevamente puso la tarjeta de crédito y pudieron pasar la noche. El delegado panameño llegó días después. Se esperaba una participación corta de la selección, pero regresaron a Panamá con una medalla de plata. También comentó cómo, estando uno de sus jugadores privado de libertad, junto con él desarrolló una liga intercarcelaria que ofrecería a los reclusos no solo una actividad para ejercitar el cuerpo, sino habilidades sociales y el impulso de seguir adelante. El relato deja muy claro todo el camino recorrido por técnicos como Stempel y por los jugadores que se han comprometido con su camiseta hasta lograr una liga local sostenible y una afición creciente que apoya a una selección nacional que por segunda vez clasifica para la Copa Mundial. De acuerdo con Sarmiento, no es la intención establecer quién es el mejor, porque se dejaría afuera a muchas personas que han sembrado semillas en un terreno muchas veces estéril, pero que han dejado su impronta.