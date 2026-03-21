La figura paterna en el Oscar

Bugonia, de Yorgos Lanthimos, desnuda el delirio conspirativo y evidencia cómo la venganza es un plato que se come frío. Unos primos secuestran a una empresaria poderosa, quien es la responsable de la enfermedad, y posterior muerte, de la madre de uno de ellos. Este ejercicio opresivo sobre las creencias extremas y el control absoluto de las corporaciones, es sobre la conmoción de los desfavorecidos. Ambos son la metamorfosis defectuosa del padre que se desquita ante las injusticias que sufre uno de los integrantes de la tribu.DesapegoMarty Mauser será un crack en el ping pong, pero es un desastre en todo lo demás. Es un ambicioso personaje que uno odia y siente alguna relativa cercanía en Marty Supreme, de Josh Safdie.Mauser se convierte en el arquetipo de aquel que rechaza la paternidad, cuando su amante queda embarazada. Este descendiente de la meritocracia solo cree en la lógica del éxito.A la vez que los padres en Frankestein y Sentimental Value están faltos de afectividad hacia sus herederos, quienes desean ver en las caras de sus progenitores el reflejo del orden y el sentirse queridos.Los directores Guillermo del Toro y Joachim Trier, respectivamente, nos preguntan: ¿qué exige el acto de crear en cuanto a compromiso y responsabilidad? El científico desquiciado y el director de cine egocéntrico reniegan de la paternidad e incentivan la distancia emocional de sus hijos.En una escena, el Monstruo le dice al forjador de su existencia que debería ser su hijo amado, el merecedor de su absoluta protección, pero ya sabemos que sucede lo opuesto.