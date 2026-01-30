La historia de los humedales de la ciudad de Panamá

La ciudad de Panamá nació condicionada por la presencia de humedales y manglares en su entorno inmediato. Sin embargo, la constante a través de su historia ha sido la percepción predominantemente negativa de estos ecosistemas, los cuales han sido concebidos sistemáticamente como focos de insalubridad, obstáculos para el desarrollo urbano y espacios marginales desvalorizados que requerían ser ‘saneados’ o rellenados para su habitabilidad.

En el caso del frente marino de Panamá Viejo, este presentaba una serie de desventajas críticas: una espesa ‘lama’ o fango negro que quedaba al descubierto durante la bajamar. Al este corría el río Gallinero, -hoy río Abajo-, y al oeste el río de las Lavanderas o Algarrobo. No obstante, el factor más restrictivo para su trazado urbano era una ‘ciénega palúdica’ situada a espaldas de la ciudad, hacia el norte, rodeada de manglares, según lo descrito por el historiador Alfredo Castillero Calvo.

La presencia de estos pantanos y manglares impidió que la ciudad adoptara la cuadrícula perfecta típica del urbanismo hispanoamericano o que creciera hacia el interior. Para evitar las zonas cenagosas, la urbe se vio forzada a desarrollarse linealmente a lo largo de la costa, y el Río Abajo, adquiriendo una forma de ‘L’. Esta configuración alargada hizo inviable la construcción de murallas defensivas debido a su alto costo y complejidad técnica, dejando a la ciudad como una plaza abierta.

Con la construcción del ferrocarril entre 1850- 1855, el intento francés de construcción del canal, y el posterior proyecto norteamericano que finalizaría las obras, se da la expansión de la ciudad, lo que obligó a una intervención radical sobre los humedales y la costa circundante.

Por ejemplo, durante el siglo XIX, existió un barrio precario conocido como ‘La Ciénaga’, ubicado detrás de Playa Prieta. Como su nombre lo indica, era un terreno bajo, anegadizo y pantanoso, caracterizado en los mapas de la época, -como el de Thomas Harrison de 1857-, como una zona de difícil urbanización.

Guachapalí era otra zona ‘cenagosa y particularmente insalubre’. En un mapa de 1886, este barrio aparece como una hilera de casas en medio de un entorno pantanoso, evidenciando que el crecimiento urbano en este sector se realizó sobre humedales sin el debido saneamiento previo.

El cambio más drástico ocurrió con la intervención estadounidense para la construcción del Canal (1904-1914). La percepción utilitaria llevó a la destrucción masiva de humedales para crear suelo urbano e industrial. Se destaca el relleno de 676 acres de superficie en la desembocadura del río Grande (zona de manglares) para construir el poblado y puerto de Balboa, utilizando material excavado del Corte Culebra. Así mismo se dio el relleno del río Curundú, que luego se convertiría en lo que actualmente es el aeropuerto de Albrook.

Durante este período también se dio el relleno de otros humedales en la ciudad como el ‘relleno del Javillo’, autorizado por la Ley 37 de 1915 bajo la administración de Belisario Porras. Este proyecto habilitó 22,000 metros cuadrados entre el muelle Americano y el muelle del Pescado, creando lo que actualmente se conoce como el Barrio Chino y nuevas avenidas, -como la Avenida Pablo Arosemena-, eliminando parte del frente de playa cenagoso (la antigua Ciénaga). Otro relleno importante fue el de Barraza en El Chorrillo, iniciado en 1914 y desarrollado mayormente hacia 1929, de acuerdo con lo descrito por el arquitecto Eduardo Tejeira Davis.