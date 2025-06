La nostalgia y el porvenir

He dicho Nostalgias alberga tres obras del poeta salvador Medina Barahona que estaban agotadas, con la esperanza de que lleguen a nuevos lectores: Pasaba yo por los días, premio Ricardo Miró 2009, La hora de tu olvido, 2008 y Viaje a la Península soñada, 2001. Ellos reflejan parte del camino recorrido por Medina Barahona durante 25 años de trabajo con las letras. Considerado como una de las voces más singulares de la literatura panameña actual, ha publicado siete poemarios y ha recibido galardones como el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán[ (Mención Poesía, período 2001-2002), el Premio de Poesía Stella Sierra, en el año 2000 y el premio Ricardo Miró en 2009.

Su trabajo ha sido valorado por poetas de la talla de Consuelo Tomás quien lo considera “un animal poético. Todo un tren que se abre paso por la vida y la literatura. Manuel Orestes Nieto considera que “en propuesta y tallado literario, en territorio poético y canto limpio, estamos sin duda, ante un representante insigne de la poesía panameña contemporánea, con oficio y vocación a cuestas y a conciencia”.

Viaje a la península soñada es un recorrido por Azuero guiado por la nostalgia, añorado desde lejos. Una vuelta a la raíz que hace que comprendamos de dónde venimos. Medita el autor que “tal vez uno se inventa trayectos, estampas, emociones, nostalgias, con la única certidumbre de que el viaje continúa”.

La nostalgia también se hace presente en La Hora de tu olvido, en la figura del padre que ya no está porque “cuando el dador de tu semilla toca el silbato de su adiós te conmocionas, indagas, empiezas a mirar lo que no habías visto, a conocer lo que no habías conocido”. Para Enrique Jaramillo Levi, la elegía a la muerte de su padre es, “su libro más íntimo y estremecedor hasta la fecha”.

En Pasaba yo por los días, encuentra Manuel Orestes Nieto “tres dimensiones en secuencia, colocadas con precisión milimétrica ante nuestros ojos”. Sus ‘Elegías del agua’ nos hacen reflexionar sobre este mundo líquido. No seríamos sin agua. ‘Pasaba yo por los días’, es para Orestes Nieto una inmersión en la vasta humanidad, en sus seres infinitos en la multitud o en la intimidad...”. ‘Agenda para el último viaje es un recorrido por la vida misma, sabiendo que en el tren de la existencia cada día estamos más cerca de esa última estación.

Para Jaramillo Levi, “rescatar esta hermosa trilogía, viendo en ella una profunda unidad en que la añoranza y la celebración coinciden tanto en sentimiento como en el rigor poético que la nostalgia es capaz de generar, es un gran acierto”.

Sobre esta obra, la poesía y su papel en el mundo de hoy, Salvador Median Barahona conversó con La Estrella de Panamá.