La Orquesta Sinfónica ofrecerá presentación al aire libre en Amador

La música sinfónica volverá a llenar los espacios abiertos de la ciudad este <b>jueves 8 de enero</b>, con un concierto de la <b>Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá</b>, organizado por el <b>Ministerio de Cultura</b>.La presentación se realizará en los <b>estacionamientos frente al Ministerio de Seguridad Pública, en Amador</b>, a partir de las <b>6:30 de la tarde</b>, en un ambiente al aire libre pensado para el disfrute de todo el público.De acuerdo con la información difundida por la Orquesta, el evento marca un <b>encuentro especial para iniciar el año acompañados de buena música</b>, promoviendo el acceso gratuito a expresiones culturales de alto nivel. La <b>entrada será libre desde las 4:00 p.m.</b>, permitiendo a los asistentes llegar con anticipación y asegurar un buen espacio.La actividad forma parte de la agenda cultural de inicio de año y busca acercar la música sinfónica a la ciudadanía en un entorno accesible y familiar.Las autoridades culturales extendieron la invitación a la población para disfrutar de una <b>tarde llena de armonía y emoción</b>, reafirmando el compromiso de llevar la cultura a espacios abiertos y públicos.