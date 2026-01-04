La Orquesta Sinfónica ofrecerá presentación al aire libre en Amador

La música sinfónica volverá a llenar los espacios abiertos de la ciudad este jueves 8 de enero, con un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, organizado por el Ministerio de Cultura.

La presentación se realizará en los estacionamientos frente al Ministerio de Seguridad Pública, en Amador, a partir de las 6:30 de la tarde, en un ambiente al aire libre pensado para el disfrute de todo el público.

De acuerdo con la información difundida por la Orquesta, el evento marca un encuentro especial para iniciar el año acompañados de buena música, promoviendo el acceso gratuito a expresiones culturales de alto nivel. La entrada será libre desde las 4:00 p.m., permitiendo a los asistentes llegar con anticipación y asegurar un buen espacio.

La actividad forma parte de la agenda cultural de inicio de año y busca acercar la música sinfónica a la ciudadanía en un entorno accesible y familiar.

Las autoridades culturales extendieron la invitación a la población para disfrutar de una tarde llena de armonía y emoción, reafirmando el compromiso de llevar la cultura a espacios abiertos y públicos.