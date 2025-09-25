La pediatra panameña, Marta Illueca, será galardonada en conferencia médica de Estados Unidos

El domingo 28 de septiembre, en Denver, Colorado, la reconocida pediatra e investigadora panameña Dra. Marta Illueca será homenajeada como invitada especial en un prestigioso panel de expertos de la American Academy of Pediatrics (AAP) durante su National Conference & Exhibition 2025, que se desarrolla del 26 al 29 de septiembre.

La sesión, titulada “Estrategias Integrales para una Carrera Pediátrica Exitosa y Productiva”, reúne a especialistas en Medicina y Salud Integral y contará con la presencia de destacados miembros de la asociación. Illueca, egresada con honores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, se convierte en la primera pediatra panameña en recibir un reconocimiento público de una sociedad médica de Estados Unidos.