La pediatra panameña, Marta Illueca, será galardonada en conferencia médica de Estados Unidos

El <b>domingo 28 de septiembre</b>, en <b>Denver, Colorado</b>, la reconocida pediatra e investigadora panameña <b>Dra. Marta Illueca</b> será homenajeada como invitada especial en un prestigioso panel de expertos de la <b>American Academy of Pediatrics (AAP)</b> durante su <b>National Conference &amp; Exhibition 2025</b>, que se desarrolla del 26 al 29 de septiembre.La sesión, titulada <i>'Estrategias Integrales para una Carrera Pediátrica Exitosa y Productiva'</i>, reúne a especialistas en <b>Medicina y Salud Integral</b> y contará con la presencia de destacados miembros de la asociación. Illueca, egresada con honores de la <b>Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá</b>, se convierte en la <b>primera pediatra panameña</b> en recibir un reconocimiento público de una sociedad médica de Estados Unidos.