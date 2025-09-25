  1. Inicio
La pediatra panameña, Marta Illueca, será galardonada en conferencia médica de Estados Unidos

La Dra. Marta Illueca será distinguida en Denver como la primera pediatra panameña reconocida por la Academia Americana de Pediatría en Estados Unidos.
The Visitor Panamá
Por
Darine Waked
  • 25/09/2025 18:07
La pediatra Marta Illueca será reconocida en un panel de la Academia Americana de Pediatría, destacando su aporte a la salud infantil y la investigación científica internacional

El domingo 28 de septiembre, en Denver, Colorado, la reconocida pediatra e investigadora panameña Dra. Marta Illueca será homenajeada como invitada especial en un prestigioso panel de expertos de la American Academy of Pediatrics (AAP) durante su National Conference & Exhibition 2025, que se desarrolla del 26 al 29 de septiembre.

La sesión, titulada “Estrategias Integrales para una Carrera Pediátrica Exitosa y Productiva”, reúne a especialistas en Medicina y Salud Integral y contará con la presencia de destacados miembros de la asociación. Illueca, egresada con honores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, se convierte en la primera pediatra panameña en recibir un reconocimiento público de una sociedad médica de Estados Unidos.

La misión de la Academia Americana de Pediatría

Fundada con el objetivo de velar por el bienestar infantil, la AAP es la mayor organización profesional de pediatras en Estados Unidos. Su labor se centra en garantizar la salud integral de bebés, niños, adolescentes y jóvenes adultos, además de respaldar a los médicos que ejercen esta especialidad.

La institución impulsa la investigación científica, el desarrollo de políticas públicas y la educación médica, con un fuerte compromiso en la lucha contra las desigualdades y en favor del acceso universal a la atención sanitaria.

Trayectoria ejemplar

La participación de la Dra. Marta Illueca en este encuentro internacional ratifica su sobresaliente trayectoria profesional y su compromiso con el avance de la pediatría y el bienestar de la niñez, tanto en Panamá como en la comunidad médica global.

