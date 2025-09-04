La princesa Catalina luce su nueva melena más rubia bajo un chaparrón en Londres

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/princesa-catalina" target="_blank">La princesa de Gales, Catalina</a>, lució este jueves por primera vez en un acto público su nuevo estilo con el pelo más rubio, en un evento en los jardines del <b>Museo de Historia Natural de Londres</b> en el que fue sorprendida por un chaparrón.La duquesa de Cambridge llegó acompañada de su esposo,<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/principe-guillermo" target="_blank"> el príncipe Guillermo</a> -heredero al trono británico-, quien también tuvo que resguardarse bajo un paraguas mientras ambos daban conversación a los niños de una escuela primaria local invitados al evento.Catalina, que durante años llevó el pelo castaño, ha aclarado ahora su melena, que luce más larga de lo habitual y ondulada en las puntas.Visto el repentino aguacero, la princesa sugirió a los profesores: <b>'Déjenlos entrar, llevémoslos dentro, llueve a cántaros'</b>, al tiempo que levantó su paraguas para proteger a algunos de los pequeños.Los escolares iban a enseñar a la pareja, ambos de 43 años y padres de tres hijos, la vida acuática que habían descubierto en el estanque del museo londinense, pero finalmente acabaron haciendo actividades en el interior.<b>A principios de agosto, la duquesa, muy centrada en iniciativas para la primera infancia, lanzó a través de la fundación que preside una serie de cortos animados con el objetivo de apoyar el desarrollo social y emocional de los niños.</b>La princesa de Gales anunció en enero de 2025 que el cáncer -de tipología desconocida- del que había sido diagnosticada un año antes está 'en remisión' y en los últimos meses ha efectuado un retorno gradual a sus compromisos oficiales y a sus labores benéficas.