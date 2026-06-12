La Ventana del Cine Español regresa a Panamá con un ciclo dedicado a la música y el humor

El Centro Cultural Casa del Soldado de la Embajada de España – en conjunto con el Cine Universitario del Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá – trae de regreso el programa ‘La Ventana del Cine Español’, cuyo propósito es acercar al público el cine español a través de ciclos, muestras y retrospectivas.

La programación fílmica iniciará este lunes 15 de junio con el ciclo titulado ‘Música y Humor’, compuesto por cuatro películas que abordan momentos y vivencias de músicos, comediantes y humoristas que han ocupado un lugar relevante en el panorama cultural español.

La cinta ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés (2024)’, dirigida por el cantautor C. Tangana, inaugurará el ciclo el lunes 15 a las 7:00 p.m. La misma aborda un viaje musical por la cultura gitana y el apasionado ritmo del flamenco. Como complemento a esta proyección, se realizará a las 9:00 p.m. un espectáculo flamenco con los músicos Ricardo y Valo.

Para el martes 16, a las 3:00 p.m. y 6:00 p.m., está programado un clásico del cine español: El viaje a ninguna parte (1986), de Fernando Fernán Gómez, que cumple 40 años desde su estreno. La película narra las peripecias de una compañía de comediantes que recorre distintos pueblos de España llevando su arte.

El miércoles 17, a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m., se proyectará el documental ‘Flores para Antonio’ (2025), de Isaki Lacuesta y Elena Molina, en el que una hija emprende la búsqueda de la verdad sobre quién fue realmente su padre, un músico legendario fallecido cuando ella tenía ocho años. El jueves 18, a las 3:00 p.m. y 5:00 p.m., será el turno de ‘Saben aquell’ (2023), de David Trueba, que presenta los primeros años de la carrera del humorista Eugenio, una auténtica figura del humor underground de Barcelona. Como actividad complementaria, a las 7:00 p.m. se presentará el reconocido humorista panameño Winnie Sittón con un espectáculo de stand-up comedy.

La semana concluirá el viernes 19 con nuevas proyecciones de ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’, en funciones programadas para las 3:00 p.m. y 5:00 p.m. Para saber más información de la información y las actividades puede consultar las redes sociales tanto del centro cultural Casa del Soldado como el Cine Universitario.