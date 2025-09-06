Labubu falsos: las aduanas han incautado casi 8 millones de muñecos en el mundo

La compañía china que produce y comercializa los populares muñecos <b>Labubu</b>, Pop Mart, reveló que las autoridades aduaneras se han incautado de casi <b>8 millones de falsificaciones de sus juguetes</b> en lo que va de año, informa el portal de noticias económicas Yicai.En total, se han interceptado unos 7,91 millones de juguetes, con redadas destacadas en la propia <b><a href="/tag/-/meta/republica-popular-china">China</a></b>, donde las autoridades aduaneras se hicieron con más de 1,8 millones de ellos antes de que fueran enviados a otros países.Pop Mart, que colabora con las aduanas de hasta 27 territorios para impedir el <b>‘tráfico de Labubus’</b>, ha advertido de que los juguetes falsificados no solamente son de peor calidad y diseño sino que también <b>podrían suponer un peligro para los niños que jueguen con ellos por piezas que provoquen asfixia o sustancias tóxicas</b>.<b>La juguetera ha facilitado guías</b> en diversas lenguas a las autoridades aduaneras de otros países <b>para ayudarles a distinguir los juguetes auténticos de las falsificaciones</b>, y también ha emprendido acciones legales en naciones como Países Bajos, donde se interceptaron más de 260.000 muñecos.Según Yicai, en China <b>los falsos Labubu han recibido el nombre de ‘Lafufu’</b>, ya que ‘fufu’ es argot en mandarín para ‘falso’, y se han vuelto populares por la alta demanda de los artículos originales, difíciles de encontrar y de altos precios. La respuesta de Pop Mart ha sido solicitar también el registro de ‘Lafufu’ como marca.<b>Los productos de Pop Mart, empresa fundada en Pekín, incluyen figuras de diseño, artículos coleccionables </b>y juguetes, así como colaboraciones entre creadores y grandes marcas que generan un fervor significativo entre coleccionistas y franquicias con cada nuevo lanzamiento.Entre ellas destaca <b>Labubu</b>, un travieso monstruo de orejas puntiagudas y sonrisa diabólica inspirado en la mitología nórdica. Diseñado en 2015 por el artista <b>hongkonés Lung Ka-sing,</b> Pop Mart identificó su potencial y lo agregó a su línea de productos, lanzando las primeras figuras coleccionables en 2019.Su popularidad despegó en todo el mundo estos últimos meses, <b>convirtiéndolo en un objeto de colección y tendencia en redes sociales</b>, en parte gracias a la particular estrategia de mercadotecnia de la empresa, consistente en lanzar ediciones limitadas de estos juguetes que los ha convertido en codiciados objetos de deseo.