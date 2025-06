Los cuatro jinetes corporativos

Lo sucedido

La enfermedad de Minamata

Desgraciadamente, las aguas residuales que Chisso vertía no estaban tratadas y de 1951 a 1968 grandes cantidades de metil-mercurio llegaron directamente a la bahía y afectaron la fauna marina, principal fuente de alimento de los lugareños. El primer caso de la enfermedad se descubrió en 1953, una niña con dificultad para caminar, hablar y con convulsiones se presentó en el hospital de la Compañía, en menos de una semana su hermana tenía los mismos síntomas, los casos siguieron apareciendo y en 1956 Chisso alertó al gobierno de una epidemia que afectaba el sistema nervioso central de los pacientes, pero no solo era en humanos, los locales habían acuñado el término «Enfermedad de los gatos bailarines», refiriéndose a la pérdida de balance y movimientos erráticos de dichos animales que después de poco tiempo morían.

Metil-mercurio

Para 1957 ya se hablaba de envenenamiento por metales pesados, en 1958 se sugirió que el causante específico podía ser el metil-mercurio y en 1959 el Kosei-rodo-sho —Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar— declaró: «La enfermedad de Minamata es un envenenamiento que afecta principalmente al sistema nervioso central, causado por el consumo de pescado y mariscos de la bahía de Minamata y sus alrededores, siendo el agente causal algún tipo de compuesto orgánico de mercurio.»

La compañía Chisso negó todo, incluso Kiichi Yoshioka, un expresidente, dijo que la enfermedad podía atribuirse a: «explosivos desechados de la Segunda Guerra Mundial». Las demandas contra la compañía no se hicieron esperar, en un principio Chisso logró transar con algunos afectados, les compensaban por los muertos, mientras que a los enfermos les entregaban un pago inicial y una mensualidad. Un grupo que no estaba de acuerdo con las cuantías lo llevó a los Tribunales, el juicio se extendió casi diez años pero salieron victoriosos y las compensaciones se elevaron casi cuatro veces más.

Mucho después, Eiichi Nishida, quien fungió como Gerente admitió que: «la empresa priorizaba las ganancias sobre la seguridad, las condiciones de trabajo eran peligrosas y había falta de cuidado con el mercurio». En 1970 el gobierno japonés aprobó en el Parlamento un paquete de catorce leyes medioambientales, algo sin precedentes a nivel mundial en aquella época, con la esperanza de que lo ocurrido no se repitiese. Actualmente existen miles de víctimas de la Enfermedad de Minamata, no solo afectados primarios sino sobre todo los niños gestantes envenenados en la placenta.

A pesar de haber ocurrido más de setenta años atrás, Minamata se mantiene con luces de peligro en la comunidad, «Minamata: las víctimas y su mundo» (Minamata: Kanja-san to sono sekai, 1970) fue un documental creado por Noriaki Tsuchimoto, quien aprovechando que la Corte liberó material fílmico de la Facultad de Medicina de Kumamoto sobre la enfermedad, creó un segundo documental «El mar de Shiranui» (Shiranuikai, 1975). Recientemente salió la película, «El fotógrafo de Minamata» (Minamata, 2020), Johnny Depp hace el papel de W. Eugene Smith, quien capturó no solo las revueltas sino también la crudeza de la enfermedad en su libro «Minamata Photographies de W. Eugene Smith». Y también se cuenta con el manga La historia de Minamata: una Ecotragedia (The Minamata Story: an ecotragedy, 2021), del amigo Seán Michael Wilson y Akiko Shimojima. La historia de la tragedia forma parte del pénsum escolar japonés, para que los jóvenes conozcan lo ocurrido y no permitan que vuelva a repetirse.

¿Podría pasar algo así en nuestro país? Sí, está pasando, ya lo alertó el artículo «Detectan niveles preocupantes de mercurio en peces de consumo humano en Panamá». Si el estado no se preocupara de vigilar y hacer pruebas pertinentes a empresas por el hecho de que generan trabajo e ingresos, el daño irá a mayores. Don Dinero tiene mucho poder en especial cuando los estados son débiles y paupérrimos.

Rolando José Rodríguez De León es Doctor en Comunicación Audiovisual y Vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá.