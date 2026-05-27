Luis García Montero: “El español no pertenece a un académico; pertenece a sus hablantes”

A mí me parece que ha significado muchísimo: desde Panamá, pero también desde Nueva York y a lo largo de todo el mundo. Primero, porque es un gran compositor. Fue capaz de hacer canciones que están en la memoria de todos y que forman parte de nuestra educación sentimental. A mí me gusta pensar en ese mundo de sus canciones, donde quien va con una navaja para matar se lleva la sorpresa de que le pueden responder, que quien a hierro mata a hierro muere, y que los matones de esquina no son impunes. Viene muy bien hoy, que vivimos en un mundo donde la libertad se está confundiendo a veces con la impunidad del fuerte para hacer lo que le dé la gana.Aparte de eso, en su trayectoria y en sus trabajos desde Nueva York, puso encima de nuestra cultura unos ritmos que establecen un diálogo maravilloso de la cultura popular con los niveles de la llamada 'alta cultura'. Autores como Joaquín Sabina y otros creadores contemporáneos han demostrado su admiración y su deuda con Rubén Blades. Si un artista es capaz de hacer canciones que son un himno que nos reúne en una patria común, yo creo que todo eso justifica el homenaje.En la Caja de las Letras solemos decir que la mejor riqueza de un país y de una comunidad es su cultura, y que saber recibir las herencias del pasado nos compromete con el futuro. Me parece estupendo que en nuestra Caja de las Letras, con el legado que él ha preparado y que sabemos que incluirá objetos muy simbólicos, Rubén Blades esté con nosotros.