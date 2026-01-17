Luis Tosar: cuando la patria se hace cine

Luis Tosar (Galicia, 1971) es uno de los rostros más visibles del cine español. La generación actoral española a la que pertenece son aquellos intérpretes que iniciaron su carrera -primero en teatro y luego en la televisión regional- entre mediados de la década de 1990 e inicios de los años 2000, como es el caso de colegas suyos como Luis Zahera (1966), Javier Bardem (1969), Antonio de la Torre (1968) y Tristán Ulloa (1970).Luis Tosar ha recibido 11 nominaciones al premio Goya (el Oscar español) y lo ha obtenido en tres ocasiones. Dos en la categoría de Mejor actor: por su papel del iracundo reo Malamadre en Celda 211 (2009), del director Daniel Monzón, y por Antonio, el esposo maltratador en Te doy mis ojos (2003), de Icíar Bollaín, así como un Goya al Mejor Actor de Reparto por ser uno de los dignos desempleados de<b> </b>Los lunes al sol (2002), de Fernando León de Aranoa.Igual hace películas de autor (Salvajes, 2001) que dramas históricos (Los girasoles ciegos, 2008), dramas sociales (Maixabel, 2021), dramas psicológicos (La punta del iceberg, 2016), thrillers (Mientras duermes, 2011), comedias inofensivas (Yucatán, 2018), comedias negras (Ventajas de viajar en tren, 2019) y comedias dramáticas (Flores de otro mundo, 1999). Otras latitudesLuis Tosar ha trabajado en producciones que unen a su patria con otras latitudes como También la lluvia<b> </b>(2010, España/México/Francia), de<b> </b>Icíar Bollaín; Los girasoles ciegos (2008, España/Portugal), de José Luis Cuerda; Intacto (2001, España/Francia), de Juan Carlos Fresnadillo;<b> </b>The Limits of Control<b> </b>(2009, Estados Unidos/España/Japón), de Jim Jarmusch; Miami Vice<b> </b>(2006, Estados Unidos/Alemania), de Michael Mann;<b> </b>Mr. Nice (2010, Reino Unido/España), de Bernard Rose y Adú (2020, España/Alemania), de Salvador Calbo.A esa lista hay que incluir ahora a Sucedió en enero (2027, Panamá/Brasil/España), del realizador Luis Romero, drama social y político en el que Luis Tosar encarna a Eugenio Torchar, un director español que el gobierno panameño invita para hacerse cargo de la puesta en escena de Sucedió en enero<b> </b>(premio Ricardo Miró, 2006), una obra de teatro escrita por la dramaturga Mireya Hernández y que gira en torno a los hechos ocurridos el 9 de enero de 1964.