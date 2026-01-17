  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Luis Tosar: cuando la patria se hace cine

El elenco de la película Sucedió en enero durante un ensayo de labores. Su estreno está planificado para enero de 2027.
El elenco de la película Sucedió en enero durante un ensayo de labores. Su estreno está planificado para enero de 2027.
Esta producción istmeña se basa en una obra de teatro homónima escrita por Mireya Hernández, madre del cineasta Luis Romero.
Esta producción istmeña se basa en una obra de teatro homónima escrita por Mireya Hernández, madre del cineasta Luis Romero.
Luis Tosar es un actor versátil que igual participa en un drama histórico, en una comedia negra o en un thriller.
Luis Tosar es un actor versátil que igual participa en un drama histórico, en una comedia negra o en un thriller.
Por
Daniel Domínguez Z.
  • 18/01/2026 00:00
El prestigioso actor español Luis Tosar, quien ha obtenido tres premios Goya (el Oscar español), participa en la producción panameña Sucedió en enero, un drama social y político en torno a los hechos ocurridos el 9 de enero de 1964

Luis Tosar (Galicia, 1971) es uno de los rostros más visibles del cine español. La generación actoral española a la que pertenece son aquellos intérpretes que iniciaron su carrera -primero en teatro y luego en la televisión regional- entre mediados de la década de 1990 e inicios de los años 2000, como es el caso de colegas suyos como Luis Zahera (1966), Javier Bardem (1969), Antonio de la Torre (1968) y Tristán Ulloa (1970).

Luis Tosar ha recibido 11 nominaciones al premio Goya (el Oscar español) y lo ha obtenido en tres ocasiones. Dos en la categoría de Mejor actor: por su papel del iracundo reo Malamadre en Celda 211 (2009), del director Daniel Monzón, y por Antonio, el esposo maltratador en Te doy mis ojos (2003), de Icíar Bollaín, así como un Goya al Mejor Actor de Reparto por ser uno de los dignos desempleados de Los lunes al sol (2002), de Fernando León de Aranoa.

Igual hace películas de autor (Salvajes, 2001) que dramas históricos (Los girasoles ciegos, 2008), dramas sociales (Maixabel, 2021), dramas psicológicos (La punta del iceberg, 2016), thrillers (Mientras duermes, 2011), comedias inofensivas (Yucatán, 2018), comedias negras (Ventajas de viajar en tren, 2019) y comedias dramáticas (Flores de otro mundo, 1999).

Otras latitudes

Luis Tosar ha trabajado en producciones que unen a su patria con otras latitudes como También la lluvia (2010, España/México/Francia), de Icíar Bollaín; Los girasoles ciegos (2008, España/Portugal), de José Luis Cuerda; Intacto (2001, España/Francia), de Juan Carlos Fresnadillo; The Limits of Control (2009, Estados Unidos/España/Japón), de Jim Jarmusch; Miami Vice (2006, Estados Unidos/Alemania), de Michael Mann; Mr. Nice (2010, Reino Unido/España), de Bernard Rose y Adú (2020, España/Alemania), de Salvador Calbo.

A esa lista hay que incluir ahora a Sucedió en enero (2027, Panamá/Brasil/España), del realizador Luis Romero, drama social y político en el que Luis Tosar encarna a Eugenio Torchar, un director español que el gobierno panameño invita para hacerse cargo de la puesta en escena de Sucedió en enero (premio Ricardo Miró, 2006), una obra de teatro escrita por la dramaturga Mireya Hernández y que gira en torno a los hechos ocurridos el 9 de enero de 1964.

El guion

Luis Tosar desconocía ese suceso cuando en 1964 estudiantes de secundaria intentaron izar la bandera panameña en uno de los 15 puntos públicos en la antigua Zona del Canal (basándose en el Acuerdo Chiari-Kennedy, firmado en enero de 1963 entre el mandatario panameño Roberto F. Chiari y el presidente estadounidense John F. Kennedy) y que militares estadounidenses se lo impidieron con tanta ferocidad que el resultado fue la muerte de una veintena de muchachos istmeños.

El actor conoció el contexto de ese momento histórico clave del siglo XX panameño a través de Luis Romero, cuando en el 2014 este cineasta le hizo llegar la obra de teatro y más adelante el proyecto cinematográfico en sí.

“Es una película sobre el montaje de la obra teatral homónima de Mireya Hernández, la mamá de Luis. Y luego supe más a lo largo de muchas conversaciones con Luis, que es una eminencia en la historia reciente de este país, y sus características de documentalista lo dotan de unas habilidades especiales para hacer, sobre todo, este tipo de cine. Después a partir de la documentación que iba buscando por mi cuenta, que tampoco es que sea tan accesible, por lo menos, desde España”, resalta quien vino al mundo el 13 de octubre de 1971 en Lugo (Galicia).

Luis Tosar recuerda que el guion de Sucedió en enero estaba entre una batería de libretos que tenía pendientes por leer. “En algún momento dije: ‘venga, voy a empezar a abordar todas estas cosas que tengo aquí en stock”. Y de esas, la única que sobrevivió fue Sucedió en enero, porque le llamó mucho la atención su estructura. “No es tan habitual tener la oportunidad de trabajar desde el cine con el metalenguaje del teatro. Esas cosas naturalmente como actor me interesan, y la figura de un director teatral siempre es atractiva”.

La historia

Si bien Luis Tosar conocía nuestro territorio, ya que fue uno de los invitados en el 2014 del Festival Internacional de Cine de Panamá, Sucedió en enero le permitió residir en Panamá durante las cinco semanas que duró el rodaje.

“Llevaba varios años encadenando proyectos muy de España. Y no es tan habitual que uno tenga la oportunidad de abrirse a otras cinematografías. Antes lo hacía más, pero es verdad que llevaba ya unos cuantos años, por temas de familia y paternidad, que estaba más asentado en España”, explica quien está casado desde el 2015 con la intérprete María Luisa Mayol con quien tiene dos hijos: León (nacido en 2015) y Luana (2019).

Desde Europa desconocía de los acontecimientos relacionados con Panamá, Estados Unidos y el Canal, incluidos los incidentes luctuosos de 1964. “No era consciente de que la represión estadounidense hubiera sido tan brutal. Esa descompensación, ese desbalance de violencia con respecto a un acto que era conciliador y pacífico, y ejercitado por estudiantes, es decir, por gente muy joven que simbolizaba la sangre nueva de un país y su futuro (...) La hegemonía yanqui fue tan brutal y esa ejecución de la violencia fue tan contundente que era importante que estuviese bien marcada y bien señalada en Sucedió en enero”.

Luis Tosar sí sabía sobre la invasión militar estadounidense a Panamá el 20 de diciembre de 1989, operación que derrocó al dictador Manuel Antonio Noriega. “Aunque conocía el relato de la invasión desde un punto de vista muy imperialista. Lo que al final te llega es un relato que hemos escuchado mil veces por parte de Estados Unidos: la pacificación y el estado correcto de las cosas. Y no era para nada consciente, hasta que llegué a Panamá para la filmación, del trauma que produjo la invasión y de la brutalidad de ese acontecimiento”.

Uno de los atractivos que Tosar encontró en este largometraje fue que el realizador Luis Romero construyó inteligentemente al personaje de Eugenio Torchar (un homenaje a los directores teatrales Eugenio Fernández y Edgar Soberón Torchía).

Luis Romero utiliza a Eugenio como un vehículo de descubrimiento. “Un lugar en el que para un panameño sería prácticamente imposible colocarse, pues conoce la historia, pero para un personaje extranjero, en este caso el director español, es relativamente sencillo. Llegas, observas y te dejas empapar por lo que ocurre con las diferentes identidades y puntos de vista en que se aborda esta historia. Esto permite colocarte en ese lugar y dejar que las cosas ocurran sin imponer un criterio, intentando estar lo más desnudo ideológicamente posible, para ver cómo realmente te llegan los acontecimientos”.

Luis Tosar destaca que Sucedió en enero desarrolla los hechos históricos con cuidado y esmero. “Todo lo que atañe a la historia de cualquier país, independientemente de los bandos, siempre que ha habido dolor y muerte, hay que ser muy prudente y respetuoso con todo lo que se está haciendo”.

VIDEOS
Lo Nuevo