Luis Tosar: cuando la patria se hace cine

Luis Tosar (Galicia, 1971) es uno de los rostros más visibles del cine español. La generación actoral española a la que pertenece son aquellos intérpretes que iniciaron su carrera -primero en teatro y luego en la televisión regional- entre mediados de la década de 1990 e inicios de los años 2000, como es el caso de colegas suyos como Luis Zahera (1966), Javier Bardem (1969), Antonio de la Torre (1968) y Tristán Ulloa (1970). Luis Tosar ha recibido 11 nominaciones al premio Goya (el Oscar español) y lo ha obtenido en tres ocasiones. Dos en la categoría de Mejor actor: por su papel del iracundo reo Malamadre en Celda 211 (2009), del director Daniel Monzón, y por Antonio, el esposo maltratador en Te doy mis ojos (2003), de Icíar Bollaín, así como un Goya al Mejor Actor de Reparto por ser uno de los dignos desempleados de Los lunes al sol (2002), de Fernando León de Aranoa. Igual hace películas de autor (Salvajes, 2001) que dramas históricos (Los girasoles ciegos, 2008), dramas sociales (Maixabel, 2021), dramas psicológicos (La punta del iceberg, 2016), thrillers (Mientras duermes, 2011), comedias inofensivas (Yucatán, 2018), comedias negras (Ventajas de viajar en tren, 2019) y comedias dramáticas (Flores de otro mundo, 1999). Otras latitudes Luis Tosar ha trabajado en producciones que unen a su patria con otras latitudes como También la lluvia (2010, España/México/Francia), de Icíar Bollaín; Los girasoles ciegos (2008, España/Portugal), de José Luis Cuerda; Intacto (2001, España/Francia), de Juan Carlos Fresnadillo; The Limits of Control (2009, Estados Unidos/España/Japón), de Jim Jarmusch; Miami Vice (2006, Estados Unidos/Alemania), de Michael Mann; Mr. Nice (2010, Reino Unido/España), de Bernard Rose y Adú (2020, España/Alemania), de Salvador Calbo. A esa lista hay que incluir ahora a Sucedió en enero (2027, Panamá/Brasil/España), del realizador Luis Romero, drama social y político en el que Luis Tosar encarna a Eugenio Torchar, un director español que el gobierno panameño invita para hacerse cargo de la puesta en escena de Sucedió en enero (premio Ricardo Miró, 2006), una obra de teatro escrita por la dramaturga Mireya Hernández y que gira en torno a los hechos ocurridos el 9 de enero de 1964.

El guion

Luis Tosar desconocía ese suceso cuando en 1964 estudiantes de secundaria intentaron izar la bandera panameña en uno de los 15 puntos públicos en la antigua Zona del Canal (basándose en el Acuerdo Chiari-Kennedy, firmado en enero de 1963 entre el mandatario panameño Roberto F. Chiari y el presidente estadounidense John F. Kennedy) y que militares estadounidenses se lo impidieron con tanta ferocidad que el resultado fue la muerte de una veintena de muchachos istmeños. El actor conoció el contexto de ese momento histórico clave del siglo XX panameño a través de Luis Romero, cuando en el 2014 este cineasta le hizo llegar la obra de teatro y más adelante el proyecto cinematográfico en sí. “Es una película sobre el montaje de la obra teatral homónima de Mireya Hernández, la mamá de Luis. Y luego supe más a lo largo de muchas conversaciones con Luis, que es una eminencia en la historia reciente de este país, y sus características de documentalista lo dotan de unas habilidades especiales para hacer, sobre todo, este tipo de cine. Después a partir de la documentación que iba buscando por mi cuenta, que tampoco es que sea tan accesible, por lo menos, desde España”, resalta quien vino al mundo el 13 de octubre de 1971 en Lugo (Galicia). Luis Tosar recuerda que el guion de Sucedió en enero estaba entre una batería de libretos que tenía pendientes por leer. “En algún momento dije: ‘venga, voy a empezar a abordar todas estas cosas que tengo aquí en stock”. Y de esas, la única que sobrevivió fue Sucedió en enero, porque le llamó mucho la atención su estructura. “No es tan habitual tener la oportunidad de trabajar desde el cine con el metalenguaje del teatro. Esas cosas naturalmente como actor me interesan, y la figura de un director teatral siempre es atractiva”.

La historia