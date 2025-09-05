Haces falta lucecita leve,esperando tu regresome quedo sin plenilunio,la noche brillaba en las comisuras de la Gioconday de pronto el pintorla cubre con un lienzo.¿Cuánto debo esperar?El carretón de la nochetirado hacia los callejones del desvelo,los ejes sin engrasar,yo no quisiera que suenen,aquí no es el Sur,en esta bahía la nocheexplota de mil colores.La eternidad,lontananza de gemidos de los payadores,ese ciego tango,ese lamento serrano.La soledad habitadaen un grumo de emociones,no cabe,te extraño con alegría de que pronto volverás,esta es bahía caribe,las olas se mueven al ritmoque los tambores,atizan los arreboles, polleras al sentimiento.Aunque tú,Gioconda,te me ocultas¿Cómo debo correr el velopara que la luna resurjay el óleo de la noche te ilumine?Si no,viendo tu miradaEn el mar.