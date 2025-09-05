  1. Inicio
Luna Mar
Candelario Reyes García
  • 06/09/2025 00:00
CANDELARIO GARCÍA REYES
Nació el 21 de abril de 1958 en Corquín, Copán, Honduras. Es perito mercantil, profesor en Letras y licenciado en Literatura Latinoamericana. Catedrático de Español e Historia de la Cultura, documentalista y promotor cultural, ha ocupado roles clave como director de la Escuela Normal Mixta de Santa Bárbara, presidente de la Red de Desarrollo Sostenible y coordinador de educación en la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica.
Comprometido con los sectores rurales, fundó en 1979 un grupo teatral campesino para llevar representaciones a escuelas e iglesias. Es autor de libros y obras teatrales, entre ellos: “Siete Muecas” (1990), “Nimbo de sombras” (2000), “Copán” (2004) y “Palmerolo lee el Quijote” (2021).

Haces falta lucecita leve,

esperando tu regreso

me quedo sin plenilunio,

la noche brillaba en las comisuras de la Gioconda

y de pronto el pintor

la cubre con un lienzo.

¿Cuánto debo esperar?

El carretón de la noche

tirado hacia los callejones del desvelo,

los ejes sin engrasar,

yo no quisiera que suenen,

aquí no es el Sur,

en esta bahía la noche

explota de mil colores.

La eternidad,

lontananza de gemidos de los payadores,

ese ciego tango,

ese lamento serrano.

La soledad habitada

en un grumo de emociones,

no cabe,

te extraño con alegría de que pronto volverás,

esta es bahía caribe,

las olas se mueven al ritmo

que los tambores,

atizan los arreboles, polleras al sentimiento.

Aunque tú,

Gioconda,

te me ocultas

¿Cómo debo correr el velo

para que la luna resurja

y el óleo de la noche te ilumine?

Si no,

viendo tu mirada

En el mar.

