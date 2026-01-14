Macrofest 2026 regresa a Ciudad del Saber con El Mató a un Policía Motorizado y Cuarteto de Nos, Mar María y Los Guayas

La organización del festival Macrofest desveló este miércoles 14 de enero los detalles del festival que se llevará a cabo entre este 20 y 21 de marzo en la Ciudad del Saber con las presentaciones de destacados artistas del panorama nacional e internacional como lo son la bandas El Mató A Un Policía Motorizado (Argentina) y Cuarteto de Nos (Uruguay) así como Pepe Bahía, Mar María, Renato, Los Guayas y Sofía Valdés, entre otros.

Este evento – producido por la academia de modelos Physical, y que se llevó a cabo desde 2008 – busca ser una plataforma propicia para el impulso de los artistas emergentes y darles ese espacio con el cual se puedan dar a conocer y llegar a nuevas audiencias. El Macro Fest además celebra las expresiones creativas de todo tipo: desde el arte contemporáneo al digital.

Por otro lado, el festival – que está siendo apoyado tanto por la empresa privada como el Ministerio de Cultura – logró congregar el año pasado a 10,000 asistentes. Un evento que promete despuntar el inicio de este año 2026.

El resto de detalles los podrá encontrar en las redes sociales del Macro Fest.