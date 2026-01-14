  1. Inicio
Macrofest 2026 regresa a Ciudad del Saber con El Mató a un Policía Motorizado y Cuarteto de Nos, Mar María y Los Guayas

La presentación del Macrofest 2026 se dio este año en El Sótano, en Bella Vista.
La presentación del Macrofest 2026 se dio este año en El Sótano, en Bella Vista. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
José Vilar
  • 14/01/2026 20:03
El festival Macrofest se celebrará los días 20 y 21 de marzo en Ciudad del Saber con un cartel que combina grandes nombres internacionales y talento emergente panameño, consolidándose como una plataforma clave para la música y las artes creativas

La organización del festival Macrofest desveló este miércoles 14 de enero los detalles del festival que se llevará a cabo entre este 20 y 21 de marzo en la Ciudad del Saber con las presentaciones de destacados artistas del panorama nacional e internacional como lo son la bandas El Mató A Un Policía Motorizado (Argentina) y Cuarteto de Nos (Uruguay) así como Pepe Bahía, Mar María, Renato, Los Guayas y Sofía Valdés, entre otros.

Este evento – producido por la academia de modelos Physical, y que se llevó a cabo desde 2008 – busca ser una plataforma propicia para el impulso de los artistas emergentes y darles ese espacio con el cual se puedan dar a conocer y llegar a nuevas audiencias. El Macro Fest además celebra las expresiones creativas de todo tipo: desde el arte contemporáneo al digital.

Por otro lado, el festival – que está siendo apoyado tanto por la empresa privada como el Ministerio de Cultura – logró congregar el año pasado a 10,000 asistentes. Un evento que promete despuntar el inicio de este año 2026.

El resto de detalles los podrá encontrar en las redes sociales del Macro Fest.

