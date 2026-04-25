‘Más allá del aula’, nuevos puntos de vista en la enseñanza de la historia

Un grupo de 75 profesores se embarca en un proceso que pretende renovar el aprendizaje de las ciencias sociales a través de una transformación de paradigmas, metodologías y didácticas. Hace poco más de una semana arrancó la segunda versión de “Más allá del aula, arquitectos de experiencias”, un proyecto de Fundación CREEA, organizadora del Festival de Historia de Panamá que se viene celebrando anualmente desde 2022. Participantes, organizadores, aliados e invitados especiales se reunieron en el auditorio del Museo del Canal Interoceánico para su apertura. Fundación CREEA nació del interés genuino de un grupo de jóvenes profesionales que han compartido diferentes proyectos con impacto en temas de educación y emprendimiento. Ellos decidieron establecer como pilares de su misión la cultura, la responsabilidad, la educación, el emprendimiento y las alianzas; de allí las siglas que identifican al colectivo. “Para todos los panameños es importante conocer de dónde venimos, el significado que tiene el Festival de Historia de Panamá, donde permitimos que las próximas generaciones tengan esa disposición para que conozcan su pasado y sobre todo porque ese conocimiento nos da mucho poder para entender lo diverso que es el mundo y entender lo importante que es trabajar con personas de diferentes contextos, de diferentes culturas, porque al final del día la diversidad trae innovación”, señaló la directiva de la fundación en su presentación. El Museo del Canal Interoceánico acogerá a los participantes de Más allá del aula, arquitectos de experiencias” que consta de seis jornadas de trabajo. “Nos llena de satisfacción poder acompañar este esfuerzo no solo como aliados, sino también como anfitriones de este proceso formativo, acogiendo en nuestros espacios las seis sesiones del programa, así como una gira técnica especial que complementará esta experiencia. Desde el museo conseguimos nuestros espacios como algo más que salas expositivas. Somos un lugar de encuentro, de diálogo, de aprendizaje vivo”, afirmó Roger Vázquez, gerente de relaciones con la comunidad del museo. “Creemos firmemente que la historia cobra sentido cuando se conecta con el presente y se convierte en una herramienta para desarrollar pensamiento crítico y ciudadano. En esa línea, este programa representa una oportunidad extraordinaria para transformar la manera en que enseñamos las ciencias sociales integrando metodologías activas, experiencias inmersivas y nuevas formas de aproximarnos al conocimiento”, agregó.

El diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional se dirigió también a los presentes y estableció que “todos estamos de acuerdo en que el sistema educativo se centra en el estudiante, pero todos los días me convenzo más de que los docentes no son solo la columna vertebral, sino que son lo más importante para que el sistema funcione”. Bloise presentó un ejemplo fehaciente. Un estudio realizado por la Universidad de Oxford que midió el impacto de diferentes elementos en el sistema educativo: “La inversión, por ejemplo, en herramientas tecnológicas era de 0.2, pero en el docente era de dos. Y creo que es por eso la importancia de que ustedes estén aquí. Porque realmente con espacios como estos, con el esfuerzo que hace la Fundación CREEA, el Festival de Historia de Panamá, los aliados con el Museo del Canal y otros es la oportunidad de poder realmente cambiar el sistema educativo”, aseguró. El diputado mencionó los esfuerzos que realiza la comisión que preside para llevar adelante un nuevo proyecto educativo para el que solicitó la participación de los docentes como figuras clave, que cuente con la institucionalización de programas como Más allá del aula y que para lograr una mayor eficacia requiere de descentralización.

Roberto Hurtado, director ejecutivo del Festival de Historia de Panamá ofreció unas palabras de bienvenida destacando los objetivos del programa. “Hoy no nos convoca una simple capacitación. Nos reúne una responsabilidad mucho más profunda. Pensar en el papel que juega la historia en la construcción del presente y del futuro de Panamá. Porque cada vez que un docente entra al aula a enseñar historia, no está explicando únicamente el pasado, está formando la manera en que un joven percibe su realidad y cómo comprende los desafíos en su contexto, en su entorno y cómo decide enfrentarlos y posicionarse frente a ellos”.

El director del festival plantea que la historia debe dejar de verse como una materia cuya prioridad es memorizar fechas de eventos y llevar al estudiante a comprenderla ya que se le da la capacidad para transformar la sociedad y a él mismo. Los participantes

La primera edición de Más allá del aula fue un programa piloto de 8 horas que contó con la participación de 35 docentes. Este año, en dos semanas el programa llegó a un registro de 75 docentes provenientes de 36 escuelas en tres provincias, Panamá, Colón y Chiriquí. El 79% de la participación es femenina, lo que “evidencia el liderazgo de las mujeres en la transformación educativa”, comenta Hurtado. El 56% proviene del sector público, “reafirmando que el cambio está ocurriendo donde más se necesita”. Y el 79% de los participantes tiene entre 6 a 16 años de experiencia, “es decir, estamos entre veteranos. No estamos entre docentes que están iniciando su trayectoria. Y ellos han decidido evolucionar, seguir dando un paso de innovación”. Hurtado compartió también las motivaciones de algunos docentes respondiendo a una pregunta directa en el formulario de inscripción. ¿Por qué quiere participar?

“Porque he visto la magia de mis estudiantes cuando aplico lo que he aprendido”. “Me gustaría que mis estudiantes se interesen por la historia, investiguen y analicen y no solo se queden en lecturas de resúmenes”; “busco transformar mi metodología para ser una arquitecta de experiencias”; “deseo que mis estudiantes vivan la historia de forma más intencional” y “el aprendizaje puede ser más significativo cuando trasciende el aula”, fueron algunas de las respuestas. “Detrás de estas respuestas hay un espíritu común que todos los que están aquí tienen. El espíritu de docentes que no aceptan la educación como repetición, que sienten la urgencia de cambiar. Docentes que quieren romper con lo establecido para rescatar la emoción del aprendizaje. Docentes que no quieren enseñar historia, que quieren que sus estudiantes la sientan, la descubran y la vivan”, sostiene Hurtado.

El programa Para responder a esa necesidad de transformación, el programa introduce un cambio fundamental en el rol del docente. Para pasar de transmisor de conocimientos, contenido, temas, a ser un arquitecto de experiencias dentro del aula. Las sesiones se componen de talleres prácticos de 2 horas en los siguientes temas: Lienzo de siete cuadrantes: una técnica para diseñar experiencias a partir de contenido considerando las expectativas de los estudiantes, la significancia de los temas y los contenidos ¿Cómo analizar?

Diseño de Experiencias Inmersivas: Una introducción a la técnica de lienzo de siete cuadrantes, que abarca contenido, expectativas, significancia, relevancia y medición de la experiencia educativa cuyo objetivo es apoyar al docente en la transición de la planificación tradicional al diseño de experiencias inmersivas centradas en el estudiante.

La Historia como Herramienta de Claridad: Se presenta la historia como una herramienta que ayuda a la toma de decisiones con el análisis de casos históricos donde el dominio de datos e información determinó el éxito o fracaso de procesos sociales. Se valora el uso riguroso de datos e información histórica para la comprensión profunda de procesos sociales, políticos y económicos. Valores Cívicos y Democráticos: Sensibilización sobre la importancia de los valores democráticos y la resolución de dilemas éticos en la comunidad. La intención es fortalecer la comprensión de los valores cívicos y democráticos como base de la convivencia social, que promuevan la participación ciudadana responsable fundamentada en el análisis ético y el ejercicio de la práctica democrática.

Metodologías Activas: Implementación de nuevos paradigmas emocionales y sociales a través de mecánicas de juego en el aprendizaje. Se exploran metodologías activas como estrategias innovadoras para el aprendizaje significativo, incorporando enfoques emocionales, sociales y humanísticos que enriquezcan los procesos educativos. Storytelling Educativo: Técnicas para envolver audiencias en narraciones veraces e interesantes. Se busca desarrollar competencias narrativas para comunicar contenidos educativos de manera efectiva, valorando el storytelling como herramienta clave para la transmisión de conocimientos históricos y culturales.