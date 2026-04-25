‘Más allá del aula’, nuevos puntos de vista en la enseñanza de la historia

Visión de Futuro: La historia en la construcción de un país justo. Reflexiones y recomendaciones de 3 expertos sobre la relevancia de la historia en el desarrollo nacional. Se pretende generar una visión propositiva sobre el uso del conocimiento histórico en la creación de un futuro más justo y equitativo.La enseñanza de la historia va mucho más allá de la memorización de eventos, fechas y lugares. Con una mayor comprensión, esta puede darnos la clave para un mejor desarrollo como sociedad. Setenta y cinco docentes han apostado por ello y esto marcará una diferencia.