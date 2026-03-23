Massiel González: ‘Cuando damos lo mejor, algo bueno crece a nuestro alrededor’

Les diría que no esperen tener todo resuelto para empezar. Muchas de las iniciativas que hoy parecen grandes comenzaron con una idea pequeña y con el deseo sincero de ayudar. Las mujeres tenemos gran capacidad para construir comunidad, unir voluntades y transformar realidades desde la empatía y el compromiso. Cuando el compromiso y el propósito son genuinos, las personas correctas se van sumando en el camino.Mi mensaje sería sencillo: da lo mejor que tengas. A veces será tu tiempo, otras veces tu conocimiento, tu energía o tu capacidad de convocar a otros; lo importante es poner lo mejor de uno al servicio de los demás. Cuando damos lo mejor que tenemos, siempre algo bueno crece a nuestro alrededor. Servir a otros nos devuelve la paz y el sentido a la vida.