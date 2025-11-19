  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

Miss Universo 2025: Traje típico de Miss Venezuela lleva sello panameño

Diseñador panameño, Royer Pérez detrás del traje típico de Miss Venezuela.
Diseñador panameño, Royer Pérez detrás del traje típico de Miss Venezuela. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/11/2025 13:35
Miss Venezuela deslumbra en Miss Universo 2025 con un traje típico hecho por el panameño Royer Pérez.

Stephany Abasali, Miss Venezuela deslumbró en la pasarela de trajes nacionales del Miss Universo 2025, con un impactante diseño creado por el panameño Royer Pérez, una obra inspirada en “Los Roques, donde los corales se vuelven corona”.

El traje rinde homenaje al majestuoso archipiélago venezolano, conocido por sus arrecifes, santuarios marinos y especies en peligro, llevando hasta Tailandia un poderoso mensaje de belleza y conservación.

La candidata venezolana se transformó en una auténtica deidad marina, luciendo corales en relieve que brillaban como joyas vivas, una concha gigante de nácar con destellos iridiscentes que evocaban el mar, y una falda confeccionada con redes reinterpretadas acompañadas de tortugas que simbolizan especies emblemáticas y amenazadas, como la carey y la verde.

Cascadas de cuentas de vidrio simulaban gotas de agua en movimiento, mientras que un halo perlado, inspirado en un erizo de mar, completaba el atuendo como símbolo de fragilidad, protección y belleza natural.

VIDEOS
Lo Nuevo