Miss Universo 2025: Traje típico de Miss Venezuela lleva sello panameño

Stephany Abasali, Miss Venezuela deslumbró en la pasarela de trajes nacionales del Miss Universo 2025, con un impactante diseño creado por el panameño Royer Pérez, una obra inspirada en “Los Roques, donde los corales se vuelven corona”.

El traje rinde homenaje al majestuoso archipiélago venezolano, conocido por sus arrecifes, santuarios marinos y especies en peligro, llevando hasta Tailandia un poderoso mensaje de belleza y conservación.