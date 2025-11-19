Miss Universo 2025: Traje típico de Miss Venezuela lleva sello panameño

<b>Stephany Abasali, Miss Venezuela</b> deslumbró en la pasarela de trajes nacionales del <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a></b>, con un impactante diseño creado por el panameño <b>Royer Pérez</b>, una obra inspirada en <i>'Los Roques, donde los corales se vuelven corona'</i>. El traje rinde homenaje al majestuoso archipiélago venezolano, conocido por sus arrecifes, santuarios marinos y especies en peligro, llevando hasta Tailandia un poderoso mensaje de belleza y conservación.