Miss Universo conmemora 75 años y prepara actividades especiales en 2026

Asimismo, reiteró que toda información oficial o actualización relacionada con la<b> </b>estructura organizacional y los asuntos institucionales será comunicada exclusivamente a través de su sitio web oficial, <a href="http://www.missuniverse.com">www.missuniverse.com</a>, e invitó a los directores nacionales a canalizar cualquier consulta directamente con la vicepresidencia de Relaciones Internacionales. La organización destacó que inicia este nuevo capítulo manteniendo la visión, el liderazgo y el compromiso a largo plazo que han guiado su crecimiento y éxito a nivel global, al tiempo que agradeció la dedicación y alianza de sus representantes en cada país.El mensaje fue firmado por María José Unda Contreras, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Organización Miss Universo.