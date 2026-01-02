Miss Universo conmemora 75 años y prepara actividades especiales en 2026

La Organización Miss Universo dio la bienvenida al año 2026 anunciando el inicio de las celebraciones por su 75.º aniversario, un hito histórico para el certamen de belleza internacional.

En un comunicado dirigido a los directores nacionales, la organización expresó su entusiasmo por el año que comienza y adelantó que, en las próximas semanas, se estarán compartiendo detalles, iniciativas y planes relacionados con las múltiples actividades que formarán parte de esta conmemoración especial.

La Organización Miss Universo informó que estas celebraciones marcarán un momento único en su historia y que se trabajará de manera conjunta con las franquicias nacionales para honrar el legado y la evolución del certamen a lo largo de más de siete décadas.