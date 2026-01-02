  1. Inicio
Miss Universo conmemora 75 años y prepara actividades especiales en 2026

Miss Universo inicia una nueva etapa manteniendo su visión global
Miss Universo inicia una nueva etapa manteniendo su visión global @missuniverse
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/01/2026 13:49
La organización adelantó que en las próximas semanas revelará detalles de las celebraciones por sus 75 años.

La Organización Miss Universo dio la bienvenida al año 2026 anunciando el inicio de las celebraciones por su 75.º aniversario, un hito histórico para el certamen de belleza internacional.

En un comunicado dirigido a los directores nacionales, la organización expresó su entusiasmo por el año que comienza y adelantó que, en las próximas semanas, se estarán compartiendo detalles, iniciativas y planes relacionados con las múltiples actividades que formarán parte de esta conmemoración especial.

La Organización Miss Universo informó que estas celebraciones marcarán un momento único en su historia y que se trabajará de manera conjunta con las franquicias nacionales para honrar el legado y la evolución del certamen a lo largo de más de siete décadas.

Miss Universo reafirma su visión y compromiso al iniciar nuevo capítulo

Asimismo, reiteró que toda información oficial o actualización relacionada con la estructura organizacional y los asuntos institucionales será comunicada exclusivamente a través de su sitio web oficial, www.missuniverse.com, e invitó a los directores nacionales a canalizar cualquier consulta directamente con la vicepresidencia de Relaciones Internacionales.

La organización destacó que inicia este nuevo capítulo manteniendo la visión, el liderazgo y el compromiso a largo plazo que han guiado su crecimiento y éxito a nivel global, al tiempo que agradeció la dedicación y alianza de sus representantes en cada país.El mensaje fue firmado por María José Unda Contreras, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Organización Miss Universo.

