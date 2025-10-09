Mundial 2026, ya tiene su primer himno, ¿cuándo estrena?

El espíritu del fútbol comienza a sentirse con fuerza. A pocos meses de la gran cita deportiva, Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi unieron sus talentos para presentar “Somos Más”, la canción oficial de la Copa Mundial 2026, que promete convertirse en el nuevo himno de unión, pasión y diversidad.

¿Cuándo y dónde podrán escuchar el primer himno del Mundial 2026?

El tema, que busca capturar la energía y la emoción del torneo más importante del planeta, tendrá su gran estreno en los Premios Billboard 2025 el próximo jueves 23 de octubre, en una presentación que ya genera altas expectativas entre los fanáticos de la música y el deporte.

Con ritmos latinos, fusiones modernas y un mensaje inspirador, “Somos Más” representa el espíritu de las naciones que participarán en el Mundial, destacando la fuerza de la multiculturalidad y la conexión que el fútbol crea entre los pueblos.

La colaboración entre estos artistas de distintas generaciones y estilos promete ser uno de los lanzamientos más potentes del año. Carlos Vives aporta su esencia colombiana y festiva; Emilia añade el toque pop y urbano; mientras que Wisin y Xavi refuerzan la energía juvenil y global del tema.

La Copa Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, ya comienza a encender la emoción con esta propuesta musical que marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el evento deportivo más esperado del planeta.