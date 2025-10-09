Mundial 2026, ya tiene su primer himno, ¿cuándo estrena?

El espíritu del fútbol comienza a sentirse con fuerza. A pocos meses de la gran cita deportiva, <b><a href="/tag/-/meta/carlos-vives">Carlos Vives</a>, Emilia, Wisin y Xavi</b> unieron sus talentos para presentar <b>'Somos Más'</b>, la canción oficial de la <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Copa Mundial 2026</a></b>, que promete convertirse en el nuevo himno de unión, pasión y diversidad.<b>¿Cuándo y dónde podrán escuchar el primer himno del Mundial 2026?</b>El tema, que busca capturar la energía y la emoción del torneo más importante del planeta, tendrá su gran estreno en los <b><a href="/tag/-/meta/premios-billboard">Premios Billboard 2025</a> el próximo jueves 23 de octubre</b>, en una presentación que ya genera altas expectativas entre los fanáticos de la música y el deporte.Con ritmos latinos, fusiones modernas y un mensaje inspirador, <b>'Somos Más'</b> representa el espíritu de las naciones que participarán en el Mundial, destacando la fuerza de la multiculturalidad y la conexión que el fútbol crea entre los pueblos.<b>La colaboración entre estos artistas de distintas generaciones y estilos promete ser uno de los lanzamientos más potentes del año.</b> Carlos Vives aporta su esencia colombiana y festiva; Emilia añade el toque pop y urbano; <b>mientras que Wisin y Xavi refuerzan la energía juvenil y global del tema.</b><b>La Copa Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá</b>, ya comienza a encender la emoción con esta propuesta musical que marca el inicio de la cuenta regresiva hacia el evento deportivo más esperado del planeta.