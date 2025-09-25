Nathalie Ríos es condecorada como Agente de cambio en los Premios Juventud 2025

La gala de los Premios Juventud 2025 en Panamá no solo celebró la música y el espectáculo, también resaltó la labor social y el compromiso con la comunidad. En este marco, la panameña Nathalie Ríos fue distinguida con la condecoración Agente de Cambio, un reconocimiento que destaca a jóvenes líderes que transforman su entorno a través de iniciativas positivas.

Ríos, conocida por su dedicación dentro del campo de la ciencia y la educación, recibió el premio entre aplausos de artistas y público. Su labor ha inspirado a decenas de jóvenes en Panamá y en la región, consolidándola como un referente de liderazgo y ejemplo de que la juventud puede ser protagonista de cambios reales.

El reconocimiento Agente de Cambio es una de las distinciones más simbólicas de la ceremonia, pues subraya que el espíritu de los Premios Juventud va más allá de los escenarios, para visibilizar el impacto social de las nuevas generaciones.

“Este premio no es solo mío, es de todos los jóvenes que luchan cada día por transformar la sociedad”, expresó emocionada Ríos al recibir la distinción.