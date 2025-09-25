Natti Natasha revela el género de su bebé en vivo en los Premios Juventud 2025

La cantante dominicana Natti Natasha protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Premios Juventud 2025, celebrados por primera vez en Panamá.

Durante su presentación en el escenario, la intérprete de Criminal se unió a la Sinfónica Juvenil de Panamá, ofreciendo un espectáculo que fusionó su estilo urbano con el talento musical clásico de los jóvenes panameños.

El instante más esperado de la noche llegó cuando Natti Natasha anunció en vivo el género de su segundo bebé, fruto de su relación con el productor Raphy Pina. Con gran emoción, la artista confirmó frente al público y a millones de espectadores que espera una niña.

El anuncio desató aplausos y ovaciones en el Figali Convention Center, donde se lleva a cabo la gala. La artista se mostró visiblemente conmovida, compartiendo la alegría con sus fanáticos y con la comunidad panameña que la recibió con entusiasmo.