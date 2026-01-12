‘La sostenibilidad no es solo cuidar el ambiente, es un propósito de vida’

Como mujer, he aprendido que el liderazgo trae retos particulares. Aunque en Panamá ha habido avances en la participación femenina, aún existen brechas en los espacios de toma de decisión, especialmente en cargos de alto nivel. Uno de los mayores retos ha sido equilibrar múltiples roles: mi trabajo profesional, la conservación ambiental, la escritura, el emprendimiento y la vida familiar. Sostener tantas responsabilidades requiere organización, disciplina y, sobre todo, conciencia de los propios límites. También he aprendido que la sostenibilidad aplica a nosotras mismas. No se trata de hacerlo todo, todo el tiempo. Descansar, pedir apoyo y cuidar la salud mental es parte del liderazgo consciente. He tenido la oportunidad de formar parte de una organización cuya junta directiva está conformada 100% por mujeres, y eso demuestra que el liderazgo femenino tiene un impacto real y transformador, especialmente en temas ambientales y sociales. El reto está en liderar sin desgastarse, en encontrar equilibrio y en ser coherente con lo que predicamos: cuidar la vida, incluida la nuestra.