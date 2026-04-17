Dumas Alberto Myrie Sánchez

Especialidad: Geografía Regional de Panamá. Licenciatura en Geografía e Historia. Maestría en Geografía Regional de Panamá. Docente en el Ministerio de Educacióny en instituciones de educación superior. Artículos de opinión en El Panamá América, La Estrella de Panamá y revista cultural Lotería. Autor de los libros “Memorias de un bardo” y “Escritos de un sobreviviente”.

Hoy desde lo alto del cerro Chame notas, con sabor a durazno, adornan la tierra seca. Notas que se insertan en mi alma sanchista al ver desprecio por lo nacional. Sin embargo, escribo prosas a la tierra istmeña por su libertad. Hoy, esta alma rebelde y andragógica, ofrece prosas no por una sandia, sino por erradicar el cáncer del poder financiero.

Mi epidermis exhala rabia por la intromisión de otras potencias. Hoy es mejor formar a los adultos con valores y conciencia cívica. El reloj de la vida a marcado cuarenta, pero mi alma de niño añora al norte del Cerro Guacamaya, colectividad. Una nostalgia que se vive en los pasajes de la urbe. Es la prosa del crítico la que siente, combatir con cultura, los espectáculos de politiquería.

Esta tierra siente vibrar este acordeón. Un sentir que presiente la brisa de la campiña. Aquella que envuelve esta nostalgia. Un sentimiento que siente en la bruma despertar quimeras debajo de la bóveda celeste. Es este cantar sanchista que impregna mi corazón de victoria, a pesar de las afrentas por la nueva sandía. Hablamos del nuevo Dorado que se enfrenta a la resistencia del Aby Yala.

La educación es la clave entre el conocer y el ser crítico. Nostalgia siento ante la guerra. El mundo vive el florecer de la primavera, sin embargo, estas flores huecas por la indiferencia de la historia global; viven en crisis. Este cuaderno de notas piensa en lo profano de ver las flores sin clorofila. Un mundo donde la rebelión azote el alma de los más desposeídos.

Una narrativa agridulce es ver la pelea por poder en Pascua. Este paralelismo fue ayer la pelea por una sandía o la entrada a la Segunda Guerra Mundial de Aby Yala. El secuestro hoy por un pedazo de pan o agua lo vivió Jesús como recordatorio de la vida entre nosotros. El libre albedrio es como la soja recién cosechada, pero requiere escoger con buen corazón.