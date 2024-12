Nuevo año, convierte el fracaso en aprendizaje

Comienza un nuevo año y con él la ilusión de que las cosas sean diferentes en algunas áreas, o que sean mejores que las que logramos en este.

Cada vez que pienso en cuáles fueron aquellos momentos de mi vida que me han dado aprendizaje, fortaleza e impulso para algún cambio, vienen a mi mente los fracasos. Cada vez que algo no salió como esperaba, tuve unos días en los que me sentí mal, hasta que me daba cuenta de que no iba a ganar nada en esa postura de víctima.

El coaching me ayudó mucho a ver esa otra mirada y a apoyarme en otras personas para obtener más puntos de vista respecto a la situación.

Empieza un nuevo año y con él metas nuevas. ¿Cómo poder aprender de aquello que no salió como queríamos?

“He fracasado hacia el éxito”. “No he fallado. Acabo de encontrar 10.000 maneras que no funcionan”, expresó Thomas Edison.

“Solo hay una cosa que hace que un sueño se vuelva imposible de alcanzar: el miedo al fracaso”, dice Paulo Coehlo.

“Cada adversidad, cada fracaso, cada dolor lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor”, dijo Napoleón Hill.

El miedo al fracaso es el asesino número uno de un sueño. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si pudiéramos ver al fracaso como la experiencia de aprendizaje que es necesaria para el crecimiento y que nos proporciona información y motivación?

¡Acepta tus errores como feedback y aprende de ellos!

Cuando éramos niños y aprendimos a caminar, o andar en bicicleta, o a nadar, lo hemos hecho sin miedo, por esa razón pudimos aprender más fácilmente.A lo largo del camino, recogimos la idea de que el fracaso es algo terrible. Y, como resultado de esto, hoy en día fallamos una vez y luego dejamos de hacer las cosas simplemente porque no funcionó la primera vez, por miedo al rechazo, o porque nuestro negocio no funcionó de inmediato.

¡AHORA es el momento de cambiar tu mentalidad hacia el fracaso y aprender de la experiencia para no repetir el mismo error!

El éxito es el resultado de decisiones correctas. Las decisiones correctas son el resultado de la experiencia, y la experiencia es el resultado de decisiones equivocadas.

Algunos famosos fracasos:

Michael Jordan: Eliminado del equipo de baloncesto de su instituto.

Steven Spielberg: Rechazado en la escuela de cine tres veces.

Walt Disney: Despedido por el editor de un periódico por falta de ideas e imaginación.

Albert Einstein: Aprendió a hablar con 4 años y mal desempeño en la escuela.

J. K. Rowling: Era una divorciada madre soltera en el paro mientras escribió Harry Potter.

Oprah Winfrey: Despedida de su trabajo como presentadora por ser considerada “no apta para la televisión”.

Algunas preguntas: ¿Cuáles han sido tus fracasos de este año? ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Puedes descubrir algo positivo de ello? ¿Qué quieres cambiar para el próximo año?

¡Te invito a practicar! ¡Feliz Año!

Paula Cabalén www.paulacabalen.com

Coach de Vida y Negocios. Consultora. Conferencista.