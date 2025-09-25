Candidatos a diputados al Parlacen deberán buscar sus votos, tras fallo de la Corte

La decisión reabre un debate de fondo sobre la legitimidad del Parlacen ante la ciudadanía, un organismo regional que en Panamá ha sido blanco constante de críticas. Muchos lo señalan como un refugio de políticos cuestionados, donde prevalece la impunidad bajo el paraguas de la inmunidad parlamentaria. Con este fallo, la CSJ obliga a replantear el vínculo entre ciudadanía y representación en el Parlacen. Esta por verse si los candidatos deberán hacer campaña, presentar propuestas y buscar respaldo popular, lo que podría darle mayor legitimidad democrática al organismo. Sin embargo, también abre interrogantes logísticas de acuerdo a las opiniones consultadas: ¿cómo organizar un circuito nacional plurinominal con decenas de aspirantes? ¿Cómo evitar que el proceso se vuelva inmanejable para los votantes?Todo esto será trabajo para el Tribunal Electoral (TE), que deberá reglamentar el nuevo sistema de elección. Expertos coinciden en que el TE tendrá que balancear dos objetivos: cumplir con la Constitución y el fallo de la Corte, y al mismo tiempo diseñar un proceso práctico y comprensible para el electorado.Además, este cambio incidirá en la mesa de reformas electorales que actualmente debate propuestas de cara a los próximos comicios. La eliminación de las listas cerradas obliga a reconsiderar las reglas del juego y a definir un modelo que garantice transparencia, proporcionalidad y viabilidad operativa.