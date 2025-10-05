Omayra Ríos Arosemena: ‘El primer escudo protector ante la violencia somos nosotras mismas’

En 2022, Ríos Arosemena publicó su primer libro, Un paraíso más que financiero. En esta obra, la autora combina su experiencia profesional con una mirada crítica y esperanzadora sobre el país. A través de sus páginas, presenta a Panamá no solo como un centro financiero atractivo, sino como una nación con un potencial humano y cultural inmenso.En el libro la autora también invita a reflexionar sobre el papel de Panamá en el contexto global y sobre cómo los panameños pueden apropiarse de su historia y futuro. El texto propone un cambio de mentalidad hacia el fortalecimiento de la autoestima nacional, de la misma manera en que ella promueve la autoestima individual en sus talleres y charlas.