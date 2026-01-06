Horarios de los mercados municipales y Sabores del Chorrillo para este 9 de enero

La Alcaldía de Panamá informó los horarios especiales de operación de los <b>mercados municipales y centros comerciales populares</b> para este <b>9 de enero, Día de los Mártires</b>.El <b>Mercado San Felipe Neri</b> abrirá sus puertas de <b>5:00 a.m. a 4:00 p.m.</b>El <b>Mercado de Mariscos</b> funcionará en tres horarios de atención:<b>Mayoristas:</b> 2:00 a.m. a 10:00 a.m.<b>Minoristas:</b> 5:00 a.m. a 5:00 p.m.<b>Área de restaurantes:</b> 10:00 a.m. a 11:00 p.m.Asimismo, el <b>food court 'Sabores del Chorrillo'</b> operará en <b>horario extendido</b>, desde <b>10:00 a.m. hasta 10:00 p.m.</b>, convirtiéndose en una opción gastronómica para quienes deseen visitar el área durante el feriado.El <b>Centro Turístico Mis Pueblitos</b> estará abierto al público de <b>8:00 a.m. a 4:00 p.m.</b>Permanecerán <b>cerrados todo el día</b>:- Mercado Municipal de Pueblo Nuevo- Mercado de Pacora- Mercado Periférico de Alcalde Díaz- Mercado de Artesanías de Balboa- Mercado El Cruce de Calidonia- Centro de Buhonerías del Viaducto 3 de Noviembre- Centro de Artesanías Las Américas- SalsipuedesLas autoridades recomendaron a la población tomar en cuenta estos horarios para planificar compras y visitas durante la jornada conmemorativa del <b>Día de los Mártires</b>.