Horarios de los mercados municipales y Sabores del Chorrillo para este 9 de enero

La Alcaldía de Panamá informó los horarios especiales de operación de los mercados municipales y centros comerciales populares para este 9 de enero, Día de los Mártires.

El Mercado San Felipe Neri abrirá sus puertas de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Mercado de Mariscos funcionará en tres horarios de atención:

Mayoristas: 2:00 a.m. a 10:00 a.m.

Minoristas: 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

Área de restaurantes: 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Asimismo, el food court “Sabores del Chorrillo” operará en horario extendido, desde 10:00 a.m. hasta 10:00 p.m., convirtiéndose en una opción gastronómica para quienes deseen visitar el área durante el feriado.

El Centro Turístico Mis Pueblitos estará abierto al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Permanecerán cerrados todo el día:

- Mercado Municipal de Pueblo Nuevo

- Mercado de Pacora

- Mercado Periférico de Alcalde Díaz

- Mercado de Artesanías de Balboa

- Mercado El Cruce de Calidonia

- Centro de Buhonerías del Viaducto 3 de Noviembre

- Centro de Artesanías Las Américas

- Salsipuedes

Las autoridades recomendaron a la población tomar en cuenta estos horarios para planificar compras y visitas durante la jornada conmemorativa del Día de los Mártires.