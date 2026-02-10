Os Almirantes se unen a Toby King y Cracker Jack en ‘Tú Me Calientas’, uno de los hits del verano

La banda Os Almirantes vuelve a romper moldes en el ámbito musical. En esta ocasión, lo hace con una colaboración junto a los artistas míticos Toby King y Cracker Jack “El Gato Volador”, que dio como resultado el tema ‘Tú Me Calientas’, el cual perfila como uno de los posibles hits del verano.

Caracterizado por un sonido explosivo y cargado de energía, el tema mezcla el ska rock característico de Os Almirantes con la plena y el rap que aportan tanto Toby King como Cracker Jack.

El sencillo ‘Tú Me Calientas’ sirve además como preámbulo de ‘Sumando las Horas’, el próximo álbum de Os Almirantes, previsto para lanzarse este año. El tema fue grabado en el estudio Insomnio, mientras que el video musical que acompaña su estreno estuvo bajo la dirección y producción de Yigael Femenías.