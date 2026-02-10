  1. Inicio
ROCK NACIONAL

Os Almirantes se unen a Toby King y Cracker Jack en ‘Tú Me Calientas’, uno de los hits del verano

El video se realizó bajo la dirección y producción de Yigael Femenías.
El video se realizó bajo la dirección y producción de Yigael Femenías. Tomada de YouTube
Por
José Vilar
  • 10/02/2026 11:46
Os Almirantes regresan con fuerza junto a Toby King y Cracker Jack en ‘Tú Me Calientas’, un tema de sonido explosivo que fusiona ska rock, plena y rap, y que sirve como adelanto de su próximo álbum ‘Sumando las Horas’, previsto para este año

La banda Os Almirantes vuelve a romper moldes en el ámbito musical. En esta ocasión, lo hace con una colaboración junto a los artistas míticos Toby King y Cracker Jack “El Gato Volador”, que dio como resultado el tema ‘Tú Me Calientas’, el cual perfila como uno de los posibles hits del verano.

Caracterizado por un sonido explosivo y cargado de energía, el tema mezcla el ska rock característico de Os Almirantes con la plena y el rap que aportan tanto Toby King como Cracker Jack.

El sencillo ‘Tú Me Calientas’ sirve además como preámbulo de ‘Sumando las Horas’, el próximo álbum de Os Almirantes, previsto para lanzarse este año. El tema fue grabado en el estudio Insomnio, mientras que el video musical que acompaña su estreno estuvo bajo la dirección y producción de Yigael Femenías.

Perfil de los artistas

Formada por los hermanos Víctor y Ramón Regueira, Os Almirantes es una de las bandas más representativas del rock panameño. Surgida en la década de 1990, la agrupación se ha caracterizado por atreverse a fusionar distintos géneros musicales, como el rap y el hip-hop. Uno de sus éxitos más recientes es su reversión del tema “Si Tú Me Quisieras”, de Osvaldo Ayala, al que Os Almirantes le imprimieron un toque rockero en una versión que contó además con la participación de Robinho.

Por su parte, Toby King es reconocido como uno de los artistas más prominentes del reggae de los años noventa, especialmente por sus canciones con letras rompedoras para la época. En tanto, Cracker Jack es el artífice del tema ‘El Gato Volador’, una canción recurrente en celebraciones y eventos especiales como bodas y quinceaños.

