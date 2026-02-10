Os Almirantes se unen a Toby King y Cracker Jack en ‘Tú Me Calientas’, uno de los hits del verano

Formada por los hermanos <b>Víctor y Ramón Regueira</b>, Os Almirantes es una de las bandas más representativas del rock panameño. Surgida en la década de 1990, la agrupación se ha caracterizado por atreverse a fusionar distintos géneros musicales, como el rap y el hip-hop. Uno de sus éxitos más recientes es su reversión del tema <b>'Si Tú Me Quisieras'</b>, de <b>Osvaldo Ayala</b>, al que Os Almirantes le imprimieron un toque rockero en una versión que contó además con la participación de <b>Robinho</b>.Por su parte, <b>Toby King</b> es reconocido como uno de los artistas más prominentes del reggae de los años noventa, especialmente por sus canciones con letras rompedoras para la época. En tanto, <b>Cracker Jack</b> es el artífice del tema <b>‘El Gato Volador’</b>, una canción recurrente en celebraciones y eventos especiales como bodas y quinceaños.