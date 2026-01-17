Paisajes Cruzados

Son 2.660 mts. sobre el nivel del mar para ser exactos. Estamos cerca a la altura del páramo; realmente vivo en constante movimiento entre el mar de Panamá y la alta montaña antioqueña, caracterizada por paisajes frondosos, muy verdes y nubosos gracias a la cercanía de los páramos, de hecho vivo cerca al páramo más pequeño del mundo conocido como el Páramo de las Baldías. Tengo mi finca construida en el interior de un bosque en la base de una montaña conocida como el Herrero, la montaña pertenece al altiplano llamado el 'llano de ovejas', aunque también esa región es conocida como 'La suiza colombiana' por las temperaturas, bajas, el paisaje montañoso, los prados verdes y bosques circundantes; además de ser una región caracterizada por la producción lechera y sus derivados. Para mí, vivir en la montaña es aspiracional: la montaña te eleva, te exige y te sostiene, te envuelve en un bello silencio, profundo... es muy afín a mi espíritu.