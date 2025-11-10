Panamá avanza en el Plan Nacional de Culturas 2025–2032

Con el objetivo de recopilar información sobre los sectores culturales del país y sus necesidades, se realizó entre el 7 de septiembre y el 5 de octubre una primera fase de consulta pública en todo el territorio nacional. En ella, participaron artistas, artesanos, gestores, emprendedores, educadores, comunidades, poblaciones afrodescendientes, pueblos indígenas, jóvenes, personas con discapacidad y otros sectores de la sociedad civil, quienes expusieron sus realidades y demandas.Actualmente, el proceso continúa mediante una segunda fase, que consiste en una encuesta digital de 20 preguntas, disponible no solo para los artistas, sino también para el público en general. Esta puede completarse a través del sitio web <a href="http://www.micultura.gob.pa">www.micultura.gob.pa</a> y de las redes sociales del ministerio.Los resultados de ambas fases del proceso participativo se incorporarán al primer borrador del Plan Nacional de Culturas. Hasta el momento, 461 personas han participado de forma presencial y 211 de manera virtual en los procesos de consulta.De acuerdo con Carmen Contreras, subdirectora de Derechos Culturales y Ciudadanía de MiCultura, la planificación y desarrollo de este plan están contemplados en la Ley General de Cultura, aprobada en 2020.'La idea del plan es poner orden en las acciones que se realicen en materia cultural. Este sería el primer Plan Nacional de Culturas desde la aprobación de la Ley General de Cultura. Lo importante es que su elaboración no surge desde una oficina refrigerada, sino que se han realizado consultas presenciales para escuchar la voz de la gente y conocer sus necesidades. Si no se hace de esa manera, las políticas terminan fracasando porque no responden a las realidades de las comunidades', afirmó Contreras a <b>La Estrella de Panamá</b>.Por su parte, Maritza Vernaza, secretaria del Encuentro Nacional de Cultura, aseguró que la elaboración del plan ha sido un trabajo sostenido y colectivo hasta el momento. Señaló que la creación del documento obedece a la premisa de considerar la cultura como un derecho humano.'A través del plan se busca fortalecer el acceso equitativo a los bienes y servicios culturales, promover la diversidad de expresiones y asegurar que todas las personas, sin distinción de origen, edad o territorio, puedan ejercer plenamente sus derechos culturales. Es, en esencia, una herramienta para democratizar la cultura', explicó la gestora.Vernaza añadió que el plan busca responder a las necesidades históricas del sector cultural, como la falta de planificación a largo plazo y la desigualdad en el acceso a los recursos. También destacó que otras demandas ciudadanas que se aspira atender incluyen la preservación de la memoria, la identidad y el patrimonio, así como la formación, la infraestructura cultural y la descentralización de oportunidades.'En resumen, el plan busca equilibrar el desarrollo cultural entre las comunidades y fortalecer las condiciones para la sostenibilidad del sector', expresó.