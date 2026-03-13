Panamá recibe la Biznaga de Honor en el Festival de Cine de Málaga

En el marco de la celebración de la zona industrial del Festival de Cine de Málaga (España) —conocida como Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ)—, en la que Panamá fue reconocido este año como país invitado, la industria audiovisual panameña fue distinguida con la Biznaga de Honor.

La distinción fue entregada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y recibida por la viceministra de Cultura de Panamá, Arianne Benedetti, quien forma parte de la delegación panameña integrada, entre otros, por el embajador de Panamá en España, Héctor Infante, la directora de la Dirección Nacional de Cine de Panamá, Sheila González, y la directora ejecutiva de la Fundación y el Festival Internacional de Cine de Panamá, Karla Quintero.

El acto no solo sirvió para mostrar lo mejor del cine panameño, sino también como una oportunidad para posicionar al país como un punto de referencia para las filmaciones internacionales.

Panamá tuvo además una destacada participación en el Festival de Cine de Málaga, con la proyección de más de diez producciones nacionales. Entre las películas presentadas se encuentran Querido Trópico, de Ana Endara; Espina, de Daniel Poler; y Papeles, de Arturo Montenegro.

En la sección MAFIZ Specials —dedicada a proyectos audiovisuales ya finalizados o en las últimas etapas de postproducción— se exhibieron Chichero, dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley; Cautiverio, dirigida por Omar Calvo junto al paraguayo Sebastián Jiménez Franco; En busca del indio Conejo, de Annie Canavaggio y María Neyla Santamaría; Paraíso tropical, de Abner Benaim; Soñar el jazz, de Luis Romero; Belisario, de Alberto Serra; y Como cantan las aves, dirigida por Sara Martínez.