Panamá refuerza su perfil cultural con el regreso de Centroamérica Cuenta

Panamá volverá a convertirse en un punto de encuentro de la literatura y el arte en todas sus expresiones con la realización del festival Centroamérica Cuenta, que se llevará a cabo entre el 18 y el 23 de mayo en Colón y la Ciudad de Panamá, con el objetivo de acercar aún más la cultura a la comunidad.

Se prevé que el país reúna a más de 80 voces de la literatura, el pensamiento, el periodismo y la gastronomía, entre ellas la poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli, la periodista colombiana Patricia Janiot, el escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el chef Mario Castrellón, líder del Grupo Maito.

Las actividades programadas serán variadas e incluirán diálogos, lecturas, presentaciones de libros, ciclos de cine y talleres de formación en distintas áreas, como escritura de guiones para cine y televisión, así como escritura creativa.

Uno de los eventos más destacados será la clausura, titulada ‘Contar la realidad de dos formas’, en la que el cantante y compositor Rubén Blades sostendrá una conversación con el escritor estadounidense-dominicano y ganador del Premio Pulitzer, Junot Díaz. La migración también será uno de los temas centrales, con una tertulia entre el salvadoreño Javier Zamora, autor de ‘Solito’ (2022), y el narrador mexicano Emiliano Monge, autor de ‘Tierras arrasadas’ (2015). Este espacio se perfila como una plataforma para reflexionar sobre este fenómeno, especialmente tras el impacto de las políticas migratorias reactivadas durante la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Reafirmando su compromiso con la actualidad y sus implicaciones, el festival reunirá en un mismo escenario a los escritores Sergio Ramírez (Nicaragua), Héctor Abad-Faciolince (Colombia) y Ariana De Souza-García (Venezuela), quienes dialogarán sobre la comprensión de las transformaciones políticas de América Latina a través de la literatura.

La agenda también incluirá un espacio de análisis con una mesa redonda sobre la clasificación de Panamá al Mundial de Fútbol 2026. En ella participarán el comentarista deportivo Francisco Palomo, de ESPN, junto con representantes de la Federación Panameña de Fútbol, con el fin de analizar el significado de este logro, que constituye además un hito para el fútbol centroamericano al alcanzar una segunda clasificación a una Copa del Mundo.