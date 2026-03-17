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Vida y cultura

Panamá refuerza su perfil cultural con el regreso de Centroamérica Cuenta

La conferencia de prensa se realizó ayer en el Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes.
La conferencia de prensa se realizó ayer en el Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes.
Por
José Vilar
  • 18/03/2026 00:00
El país acogerá del 18 al 23 de mayo una nueva edición del festival, que reunirá a más de 80 voces iberoamericanas en Colón y la Ciudad de Panamá. El evento ofrecerá una variada agenda de diálogos, talleres y actividades culturales

Panamá volverá a convertirse en un punto de encuentro de la literatura y el arte en todas sus expresiones con la realización del festival Centroamérica Cuenta, que se llevará a cabo entre el 18 y el 23 de mayo en Colón y la Ciudad de Panamá, con el objetivo de acercar aún más la cultura a la comunidad.

Se prevé que el país reúna a más de 80 voces de la literatura, el pensamiento, el periodismo y la gastronomía, entre ellas la poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli, la periodista colombiana Patricia Janiot, el escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el chef Mario Castrellón, líder del Grupo Maito.

Las actividades programadas serán variadas e incluirán diálogos, lecturas, presentaciones de libros, ciclos de cine y talleres de formación en distintas áreas, como escritura de guiones para cine y televisión, así como escritura creativa.

Uno de los eventos más destacados será la clausura, titulada ‘Contar la realidad de dos formas’, en la que el cantante y compositor Rubén Blades sostendrá una conversación con el escritor estadounidense-dominicano y ganador del Premio Pulitzer, Junot Díaz. La migración también será uno de los temas centrales, con una tertulia entre el salvadoreño Javier Zamora, autor de ‘Solito’ (2022), y el narrador mexicano Emiliano Monge, autor de ‘Tierras arrasadas’ (2015). Este espacio se perfila como una plataforma para reflexionar sobre este fenómeno, especialmente tras el impacto de las políticas migratorias reactivadas durante la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Reafirmando su compromiso con la actualidad y sus implicaciones, el festival reunirá en un mismo escenario a los escritores Sergio Ramírez (Nicaragua), Héctor Abad-Faciolince (Colombia) y Ariana De Souza-García (Venezuela), quienes dialogarán sobre la comprensión de las transformaciones políticas de América Latina a través de la literatura.

La agenda también incluirá un espacio de análisis con una mesa redonda sobre la clasificación de Panamá al Mundial de Fútbol 2026. En ella participarán el comentarista deportivo Francisco Palomo, de ESPN, junto con representantes de la Federación Panameña de Fútbol, con el fin de analizar el significado de este logro, que constituye además un hito para el fútbol centroamericano al alcanzar una segunda clasificación a una Copa del Mundo.

Panamá, un destino cultural de referencia

En palabras de la directora del festival, Claudia Neira Bermúdez, la celebración por segunda vez de este evento literario y cultural consolida a Panamá como un destino cultural de referencia.

El festival Centroamérica Cuenta tiene su origen en 2013 en Nicaragua, cuando fue fundado por el escritor Sergio Ramírez. Sin embargo, a raíz de la crisis política y social que atraviesa ese país desde 2018, el evento se volvió itinerante a partir de 2019 y ha tenido como sedes a Panamá, Costa Rica, Guatemala, España y República Dominicana. En 2026, Panamá acogerá por segunda vez este encuentro de las letras y el pensamiento.

Por otro lado, Neira Bermúdez destacó la importancia de seguir fortaleciendo la presencia de autores panameños en la llamada Caja de las Letras, ubicada en la sede del Instituto Cervantes en Madrid. En este espacio se resguardan manuscritos y objetos vinculados a la vida y obra de figuras clave de la literatura en español.

“Si tenemos autores centroamericanos como Rubén Darío y Sergio Ramírez en la Caja de las Letras, ¿cómo es posible que no tengamos ningún autor panameño? Afortunadamente, el año pasado pudimos depositar el legado de Ricardo Miró. Esta es una tarea a la que esperamos seguir contribuyendo con el legado de un escritor como Rogelio Sinán”, afirmó.

Por su parte, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, aseguró que el ministerio colaborará activamente con eventos como Centroamérica Cuenta, ya que “el arte une puentes, conecta vidas y tiene el poder de transformarnos”. Además, destacó que tanto la Ciudad de las Artes como el Centro de Arte y Cultura de Colón han aportado “una nueva manera de replantearnos como población y como país, y de mostrar al mundo lo extraordinarios que somos”.

Se prevé que estos dos espacios culturales alberguen parte de la programación del festival, que reunirá a exponentes de 18 países de Iberoamérica.

“Requerimos de la lectura, de personas que escriban con calidad para poder avanzar y transformarnos en esta era. Panamá ha dado grandes escritores, y debemos enorgullecernos de ello. Hay que decirle al mundo que no solo somos un país de comercio, sino también una nación con una riqueza cultural inmensurable”, subrayó.

En esa misma línea, la ministra elogió la capacidad de escritores y periodistas para transportar al público a nuevos universos, evocando incluso una crítica artística que recibió de un periodista especializado en ballet durante su etapa como bailarina en Boston (Estados Unidos).

Maruja Herrera
Ministra de Cultura
El arte une puentes, conecta vidas y tiene el poder de transformarnos.”
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