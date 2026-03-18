Panamá se posiciona como epicentro del arte contemporáneo con Pinta Art Week 2026

Con el objetivo de reivindicar a Panamá como el epicentro regional del arte contemporáneo, comenzó su andadura la segunda edición de la semana del arte Pinta Panamá Art Week, que contendrá hasta este 22 de marzo una programación gratuita llena de actividades como exposiciones, recorridos, conversaciones, proyecciones cinematográficas, música así como experiencias turísticas y culturales. Todo ello con el fin de situar al país en las miradas de los actores claves en el intercambio artístico en la región. La segunda edición del Pinta Week Panamá busca repetir los récords del año pasado cuando lograron convocar a más de 2,200 visitantes y articular más de 30 eventos en la ciudad, con más de 20 galerías, instituciones y espacios de arte participantes, además de sostener cuatro paneles con invitados internacionales como la especialista en el mercado del arte y profesora del Instituto Sotheby’s de Nueva York (Estados Unidos) María Sancho-Arroyo o la curadora jefe del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica, Sofía Villena. También, como el año pasado, la agenda de actividades está siendo coordinada por Irene Gelfman, con una profundización del eje conceptual de esta semana del arte: el concebir a Panamá como un territorio de conexión, un espacio donde convergen las prácticas artísticas de Centroamérica y se articulan puentes entre el norte y el sur del continente.

¿Cuáles serán algunas de las actividades?

En este caso, la semana del arte contemporáneo comenzó ayer con un coloquio que se celebró en el Auditorio Roque Cordero de la Ciudad de las Artes y que fue moderado por el curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá Juan Canela. El conversatorio giró en torno al trabajo de los artistas Donna Conlon y Jonathan Harker por medio del sonido, el medio y la acción. Además de Conlon y Harker, en el panel participaron la directora de la Fundación Santa Ana Carolina Hausmann y el director de la galería Diablo Rosso Johann Wolfschoon. Posteriormente, a las 5:30 pm, se realizó la inauguración oficial de la segunda edición de Pinta Week Panamá. Entre otros, está previsto que la artista Alexandra Izrastzoff muestre la intervención artística de un Porsche Macan Electric. De esta manera, y hasta las 8:00 pm, se vieron en la Ciudad de las Artes una serie de actividades artísticas. Entre ellas están la exhibición ‘Territorios en conexión’ curada por Irene Gelfman e integrada por los artistas Lulu V. Molinares, Sandra Monterroso, Ana Teresa Barboza, Ana Elena Garuz, Milko Delgado, Cristina Flores Pescorán, Antonio José Guzman & Iva Jankovic, y la exhibición ‘Refugios Frágiles’ de la artista Donna Conlon. Las galerías de arte Diablo Rosso, Espacio Líquido, NG Gallery, Fundación Casa Santa Ana colaboraron en estas activaciones artísticas. En el mismo escenario la artista Ana Elena Tejera, realizó la performance denominada ‘Selva Humana’, que combina el cine expandido y el movimiento para evocar las memorias sumergidas de las comunidades y paisajes que quedaron bajo las aguas del Canal de Panamá. La danza circular y las proyecciones sobre el cuerpo de las participantes forman parte de un acto en el que emergen archivos y ecos de un territorio y una selva perdidos. Otro de los conversatorios que se realizará en el marco del Pinta Week será el de ‘Diálogo con el mundo: el rol de las bienales’, tomando especialmente en cuenta que Panamá una vez más participará de la Bienal de Arte de Venecia (Italia). El diálogo – que se llevará a cabo este sábado 21 de marzo a las 4:00 pm en el auditorio del Museo del Canal - será moderado por la directora ejecutiva y curadora jefa del Museo del Canal Interoceánico Ana Elizabeth González y contará con las voces de las curadoras de arte Gladys Turner Bosso y Mónica Kupfer, y el miembro de la diplomacia cultural italiana Vittorio Calabrese. Más detalles sobre los conversatorios y paneles se podrán encontrar ya sea en la página web oficial de Pinta Panamá o en sus redes sociales.

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