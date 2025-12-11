‘Papeles’ aspira a nominaciones en los Premios Goya y marca un hito para el cine panameño

La producción cinematográfica ‘Papeles’ – con participación panameña, española y uruguaya – está inscrita oficialmente para optar a las nominaciones de la cuadragésima edición de los Premios Goya del Cine Español, otorgados cada año por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Las respectivas inscripciones realizadas por el filme, dirigido por Arturo Montenegro, se realizaron en doce categorías contempladas en una competición similar a la de los Premios Óscar de la Academia de Cine estadounidense.

Estas son las siguientes categorías a las que aspira concursar ‘Papeles’ en una de las citas más importantes del panorama del cine español: mejor película, mejor dirección (Arturo Montenegro), mejor guion original (Andrés Clemente, Andry José Barrientos, Arturo Montenegro), mejor actriz protagonista (Megan Montaner), mejor actor de reparto (Antonio Dechent, Carlos Bardem), mejor dirección de producción (Andry José Barrientos), mejor dirección de fotografía (Aarón Bromley), mejor montaje (Antonio Zapata, Arturo Montenegro), mejor diseño de vestuario (Alfa García), mejor maquillaje y peluquería (Yinoris Oporta).

Su director Arturo Montenegro comentó a La Estrella de Panamá que tanto él como el equipo detrás de la realización de la película están expectantes ante los próximos acontecimientos. Por otro lado, el cineasta enfatizó que una noticia de estas características es significativa para el cine panameño ya que representa que cada vez más está llegando a diversos espacios en la arena internacional como en los Premios Forqué en lo que se refiere a su nominación como Mejor Película Latinoamericana de este año. La gala de premiación se llevará a cabo este próximo sábado 13 de diciembre.

“Esta es una señal de que nuestro cine alcanza otros mercados. ‘Papeles’ es una película que está llegando cada vez más lejos y cada vez ocupa más espacios para poder seguir compartiendo las historias que tenemos por contarle al mundo (...) La admisión para concursar a las nominaciones de los Premios Goya es el reconocimiento de un trabajo arduo e incansable de los tres países involucrados en la elaboración de este filme. La labor de amalgamarlo todo en una producción cinematográfica de este calibre, entendiendo que fue realizada tomando en cuenta diversos estándares de calidad, está siendo reconocida. Fue una producción en la que se procuró que todo fuese de primer orden, ya sea la fotografía, el color, el sonido, la música, las actuaciones y, por supuesto, la historia que cuenta”, destacó.

En este sentido, ‘Papeles’ fue exhibida recientemente en el Festival Internacional de Cine de Almería (España), que se llevó a cabo entre el 14 y el 23 de noviembre. Así mismo, la banda sonora original de la película – compuesta por Carla Benedicto – fue nominada en los premios Hollywood Music in Media Awards, unos galardones considerados como una de las antesalas más importantes de los Premios Óscar en el ámbito musical.

“Este es un gran paso de gigantes para el cine panameño, y estamos muy felices por ello. (...) El hecho de que esto esté pasando da la posibilidad a que tanto los futuros cineastas como las otras producciones cinematográficas panameñas que surgirán en los próximos años, puedan salir adelante y que el cine panameño siga creciendo, al tiempo que se pueda vislumbrar fuera de nuestras fronteras. Apostando a que nuestras películas sean éxitos regionales y globales”, remarcó Montenegro, en relación a la opción de optar por las nominaciones de los Goya.

Al ser consultado por la distribución de las películas panameñas en el exterior debido a qu es uno de los problemas que actualmente encara el cine nacional, Montenegro respondió que una película trasciende por la calidad de la historia que cuenta.

“Las historias que se cuentan en las películas deben ser historias que resuenen en los espectadores porque esa es nuestra responsabilidad como cineastas, y queremos hacer crecer cada vez más nuestros contenidos. La creación de contenido de alta calidad va de la mano con planes de distribución internacional que puedan ser más agresivos, que no se quede solo en los circuitos de los festivales. La idea es que estas películas no solo las vean una élite pequeña, sino que lleguen de manera masiva para que así se pueda alcanzar a la mayor cantidad posible de espectadores”, argumentó.