¿Para qué sirve la crítica?

Las molas me fascinaron desde que vi algunas de ellas en una colección particular. Lamento que no sean muy difundidas en el exterior y que aparezcan poco en las exposiciones de arte popular de América Latina. No solo me impresiona su sofisticada y extraña técnica basada en las superposiciones de capas de tela. Me sorprende la riqueza de los motivos y la flexibilidad de una imaginería abierta a su presente sin renegar de la sensibilidad propia, ni soltar el hilo de la tradición y el sentido de la memoria colectiva. Creo que la vigencia y el futuro del arte popular están dados por su capacidad de asimilar los desafíos de la historia, renovando continuamente sus formas. La idea de que el arte erudito debe innovar continuamente mientras que el popular ha de quedar anclado en el pasado corresponde a un prejuicio colonialista, incapaz de considerar que toda forma de arte es siempre un diálogo, una discusión quizá, con su propio tiempo. Por eso me asombra la flexibilidad que tienen las indígenas guna de recrear su repertorio geométrico y figurativo, conectándolo con situaciones nuevas. El Museo de la Mola me pareció estupendo: tiene un acervo envidiable y combina buena expografía y manejo del espacio con información adecuada y sobria. Sería un lujo presentar molas en el Museo del Barro. Trataré de encontrar los contactos adecuados para que pueda darse.