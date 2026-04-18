Roberto E. King: “Urge una plataforma segura que garantice la supervivencia del festival”

Porque Sol Picó es una de las coreógrafas y bailarinas más vigorosas de España: tenaz, potente, empática, total. La obra es un tour de force donde demuestra que está por encima de la edad y, como dice el refrán, 'más sabe el diablo (o la diabla) por viejo que por diablo'. Es un espectáculo ideal para abrir e impactar. Además, es un homenaje a las mujeres en la escena—en este caso a las vedettes—pero extensible a todas aquellas que han luchado por su espacio con pasión y entrega.Hoy domingo, desde las 5 p.m., el FAE al Aire Libre se celebrará, gratis, en la plaza Vº Centenario del Casco Antiguo. Incluirá teatro, danza, música, circo contemporáneo y actividades interactivas para toda la familia.El autor es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA).