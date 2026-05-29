Perspectivas

A continuación se ponen a foco varios temas e informes de interés para una América Latina necesitada de salir de sus tasas de bajo crecimiento.

Por más integración

En un contexto internacional que exige reforzar la integración económica, América Latina ha indicado que es necesario profundizarla. Respondiendo a esta demanda, la CAF anunció una inversión de 10.000 millones de dólares en los próximos cinco años para financiar proyectos de integración regional. En el Foro Internacional de Integración Regional desarrollado en Colombia entre el 19 y 20 de mayo, el presidente de CAF enfatizó que “La integración es la respuesta para proteger nuestros ecosistemas estratégicos, generar empleo, enfrentar la informalidad y defender los valores democráticos que sostienen nuestra convivencia, libertad y futuro”.

Las áreas que se priorizarán serán infraestructura física y digital, comercio intrarregional, energía, turismo, innovación, logística y movilidad. En las inversiones proyectadas apoyarán políticas públicas, asociaciones público-privadas, programas empresariales, ciudades, niveles locales, y otros agentes seleccionados por su relevancia por los posibles impactos directos e indirectos de los proyectos. En definitiva, se estará aportando a la integración física y a sectores que atajan varios de los desafíos globales, como la transición energética, la seguridad alimentaria y las nuevas formas como se empieza a articular la producción.

Un informe inquietante

Un estudio publicado en la reconocida revista internacional The Lancet, presenta un panorama muy inquietante de lo que está sucediendo en materia de salud mental. Entre otros subrayados:

Según los autores, es la principal causa de discapacidad en el mundo, superando las dolencias cardiovasculares, el cáncer o los problemas musculoesqueléticos.

Se estima que 1200 millones de persones, el 14% del orbe, sufren problemas de salud mental.

Se achaca esta alza a factores como entre otros el enquistamiento de la pobreza, la degradación ambiental, y la disparada de las desigualdades.

Hay una interacción de mecanismos psicológicos, sociales y biológicos que explican una mayor prevalencia de los trastornos psiquiátricos entre mujeres durante buena parte de la vida.

Las mujeres son las más afectadas. Sufren discriminación de género, violencia, y acoso sexual. Tienden a tener menor autoestima.

En 2023, 620 millones de mujeres de todas las edades vivían con un trastorno mental, mientras que la cifra de hombres afectados por estas dolencias se situaba en 552 millones.

Los trastornos mentales son la quinta enfermedad que más pérdida de vida saludable causa. En 1990 era la duodécima.

Los servicios de atención son muy precarios.

En el 2021, solo 9% de las personas con depresión mayor había recibido “un tratamiento mínimamente adecuado”.

Solo siete países (Australia, Bélgica, Canadá, Alemania, Países Bajos, Corea del Sur y Suecia) alcanzaron tasas de tratamiento superiores al 30%. En 90 países, la cobertura era inferior al 5%.

En el caso de América Latina la OPS estima que el 22% de la población sufre de algún trastorno de salud mental en un momento dado, y aproximadamente una de cada cuatro personas (25%) experimentará un problema de este tipo a lo largo de su vida. Entre los principales problemas que dificultan el acceso a servicio de atención están: bajo presupuesto público y falta de especialistas.

Deterioro Climático

La Organización Meteorológica Mundial preparó un nuevo informe sobre el clima en la región. Reporta que el 2025 ha sido el segundo año más cálido desde que se tiene información. Ha estado lleno de eventos climáticos extremos y temperaturas récords. También da cuenta de retrocesos pronunciados en los glaciares. Las consecuencias económicas de los desequilibrios climáticos que refiere exigen vigorosas políticas que enfrenten los “gases invernadero”.

América Latina Distinguida

El reconocido premio L’Oréal-UNESCO (2026) fue concedido a la científica argentina Raquel Lía Chan. Dirige el Instituto de Agrobiotecnología de la Universidad del Litoral. Fue laureada por sus descubrimientos en genes que mejoran la tolerancia de diversos cultivos ante las sequías y el cambio climático.

Reflexión

Las experiencias, informes, y advertencias señaladas deben ser capitalizadas en términos de acciones y proyectos que contribuyan a impulsar una región cada vez más integrada, inclusiva e innovadora.