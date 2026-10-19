Alerta en la Comarca Guna Yala por enfermedad que amenaza los arrecifes de coral

La enfermedad de pérdida de tejido en corales pétreos (SCTLD, por sus siglas en inglés), considerada altamente letal y contagiosa, fue detectada por primera vez en Panamá en arrecifes de la Comarca Guna Yala, según una alerta emitida este lunes 19 de octubre por la Fundación Balu Uala. La organización, dedicada a la educación ambiental y a la investigación ciudadana sobre arrecifes coralinos y ecosistemas asociados, informó que durante una reciente gira de monitoreo por las regiones oeste y central de la Comarca Guna Yala identificó afectaciones en algunos de los arrecifes considerados entre los mejor conservados de la zona. El diagnóstico fue confirmado por una especialista en enfermedades coralinas. La SCTLD se detectó por primera vez frente a las costas de Florida (Estados Unidos), en 2014 y desde entonces se ha propagado rápidamente por el Caribe. De acuerdo con la fundación, afecta a más de 20 especies de coral y está presente en al menos 28 países y territorios del mar Caribe. Hasta ahora, la enfermedad no se había documentado en Panamá, lo que convierte su detección en la Comarca Guna Yala en una señal de alerta para la conservación de los ecosistemas marinos del país.

Una amenaza para los arrecifes y las comunidades costeras

La Fundación Balu Uala advirtió que la rápida evolución de la enfermedad y sus elevados niveles de mortalidad representan una amenaza para los arrecifes coralinos del Caribe panameño, con posibles consecuencias ecológicas y sociales. Los arrecifes cumplen funciones esenciales para las comunidades costeras, al contribuir a la alimentación, la protección y el sustento de sus poblaciones. También albergan una gran diversidad de especies marinas y forman ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental. La organización señaló que la comunidad científica todavía desconoce la causa exacta de la SCTLD y el agente responsable de su transmisión, que podría ser una bacteria, un virus, un hongo o una combinación de estos organismos. Sin embargo, considera probable que la enfermedad se propague entre los arrecifes mediante las corrientes marinas predominantes. Uno de los principales indicadores de la infección es la aparición de una o varias zonas decoloradas y bien delimitadas sobre el coral. Estas lesiones avanzan a un ritmo de entre 5 y 40 centímetros cuadrados por día, hasta provocar la pérdida total del tejido vivo afectado. Las imágenes divulgadas por la fundación muestran lesiones que dejan expuesto el esqueleto blanco del coral. Con el paso del tiempo, esa superficie puede adquirir otra coloración debido a la colonización de algas y otros organismos.

Piden reforzar la protección de los corales