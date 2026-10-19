Alerta en la Comarca Guna Yala por enfermedad que amenaza los arrecifes de coral

La enfermedad de pérdida de tejido en corales pétreos (SCTLD, por sus siglas en inglés), considerada altamente letal y contagiosa, fue detectada por primera vez en Panamá en arrecifes de la Comarca Guna Yala, según una alerta emitida este lunes 19 de octubre por la Fundación Balu Uala.
La organización, dedicada a la educación ambiental y a la investigación ciudadana sobre arrecifes coralinos y ecosistemas asociados, informó que durante una reciente gira de monitoreo por las regiones oeste y central de la Comarca Guna Yala identificó afectaciones en algunos de los arrecifes considerados entre los mejor conservados de la zona. El diagnóstico fue confirmado por una especialista en enfermedades coralinas.
La SCTLD se detectó por primera vez frente a las costas de Florida (Estados Unidos), en 2014 y desde entonces se ha propagado rápidamente por el Caribe. De acuerdo con la fundación, afecta a más de 20 especies de coral y está presente en al menos 28 países y territorios del mar Caribe.
Hasta ahora, la enfermedad no se había documentado en Panamá, lo que convierte su detección en la Comarca Guna Yala en una señal de alerta para la conservación de los ecosistemas marinos del país.
La Fundación Balu Uala advirtió que la rápida evolución de la enfermedad y sus elevados niveles de mortalidad representan una amenaza para los arrecifes coralinos del Caribe panameño, con posibles consecuencias ecológicas y sociales.
Los arrecifes cumplen funciones esenciales para las comunidades costeras, al contribuir a la alimentación, la protección y el sustento de sus poblaciones. También albergan una gran diversidad de especies marinas y forman ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental.
La organización señaló que la comunidad científica todavía desconoce la causa exacta de la SCTLD y el agente responsable de su transmisión, que podría ser una bacteria, un virus, un hongo o una combinación de estos organismos.
Sin embargo, considera probable que la enfermedad se propague entre los arrecifes mediante las corrientes marinas predominantes.
Uno de los principales indicadores de la infección es la aparición de una o varias zonas decoloradas y bien delimitadas sobre el coral. Estas lesiones avanzan a un ritmo de entre 5 y 40 centímetros cuadrados por día, hasta provocar la pérdida total del tejido vivo afectado.
Las imágenes divulgadas por la fundación muestran lesiones que dejan expuesto el esqueleto blanco del coral. Con el paso del tiempo, esa superficie puede adquirir otra coloración debido a la colonización de algas y otros organismos.
Ante el avance de la enfermedad, la Fundación Balu Uala recomendó reforzar las medidas destinadas a reducir la presión ambiental sobre los arrecifes coralinos y los ecosistemas asociados, incluidos los pastos marinos, los manglares y los fondos arenosos.
Entre las acciones señaladas está evitar la extracción de corales vivos y muertos, así como las actividades que puedan deteriorar estos ambientes, tanto de manera directa como indirecta.
La organización mencionó, entre las posibles fuentes de presión, las construcciones y el aporte de contaminación y sedimentos, factores que pueden comprometer la capacidad de los corales para resistir la crisis y regenerarse después de la epidemia.
La fundación también expresó su preocupación por la Ley 560, que modifica la Ley de Corales, al considerar que reduce la protección integral de los arrecifes y de las especies y ecosistemas asociados.
A juicio de la organización, esa reducción de las medidas de protección resulta contraproducente ante la detección de la enfermedad en Panamá.
La alerta hace un llamado a las autoridades y a la población a prestar atención a la conservación de los arrecifes, cuya importancia trasciende la biodiversidad y alcanza la seguridad alimentaria, la protección costera y las actividades económicas de las comunidades de la Comarca Guna Yala.
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