Descarbonizar el mar: La batalla por un futuro azul

Hace unos tres millones de años, Panamá emergió del mar, no solo con una geografía privilegiada, sino con vocación de tránsito. Hoy, más que territorio costero, es una nación moldeada por las mareas. Pero ese mar que ha marcado nuestro propósito histórico está amenazado. Las rutas que cruzan sus aguas arrastran una carga invisible: emisiones de gases del efecto invernadero. Cada embarcación que navega bajo nuestra bandera, surca nuestras aguas o atraviesa nuestro canal lleva más que mercancías; transporta una responsabilidad impostergable. Descarbonizar el transporte marítimo no es solo una meta técnica: es un acto de memoria, justicia y de amor. Porque no se trata solo de limpiar: es interpretar las señales del planeta y responder con responsabilidad.