Panamá refuerza la protección de las tortugas marinas ante amenazas en sus playas

Panamá dio un nuevo paso para fortalecer la conservación de las tortugas marinas con la instalación del Comité Nacional para la Protección, Conservación y Manejo Sostenible de estas especies, un espacio que busca coordinar acciones entre instituciones públicas, organizaciones ambientales, academia y sectores productivos. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), busca avanzar en la aplicación de la Ley 371 de 2023, que establece medidas para la protección y conservación de las tortugas marinas y sus hábitats en el país, así como en la ejecución del Plan de Acción Nacional para la Conservación de estas especies. La instalación del comité estuvo encabezada por la directora nacional de Costas y Mares de MiAmbiente, Digna Barsallo, quien destacó la importancia de contar con un mecanismo permanente de coordinación. “Hoy damos un paso muy importante al conformar formalmente este comité”, señaló Barsallo, al explicar que el espacio permitirá fortalecer el trabajo institucional y la asesoría técnica relacionada con la conservación de las tortugas marinas.

Una protección que busca llegar a las playas

Durante la primera sesión del comité se identificaron algunos de los principales desafíos que enfrentan las tortugas marinas, especialmente en las zonas utilizadas para su reproducción y anidación. Entre las amenazas analizadas se encuentran la contaminación lumínica, el tránsito de vehículos en las playas y la presencia de perros y coyotes, factores que pueden afectar a las hembras durante la anidación y poner en riesgo los nidos y las crías. La contaminación lumínica es particularmente relevante durante las temporadas de anidación, debido a que las luces artificiales pueden alterar el comportamiento de las tortugas y afectar el desplazamiento de las crías hacia el mar. El tránsito de vehículos, por su parte, puede ocasionar daños en los nidos o interferir con las áreas donde las tortugas llegan a desovar.

Nuevas herramientas para monitorear las especies

Como parte de las acciones planteadas, MiAmbiente presentó herramientas destinadas a mejorar el seguimiento de las poblaciones de tortugas marinas en el territorio nacional. Entre ellas se encuentra la actualización del Plan Nacional de Monitoreo de Tortugas Marinas, un nuevo formulario estandarizado para recopilar información y el desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de Tortugas Marinas. Estas herramientas permitirán fortalecer la recopilación y organización de datos sobre las especies, sus zonas de anidación y las condiciones que enfrentan.

Comité reúne a distintos sectores