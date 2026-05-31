¿Por qué confundimos el coaching y la mentoría?

El coaching y la mentoría son dos disciplinas diferentes, con objetivos, propósitos y metodologías distintas basados en lo que queremos lograr.

¿Qué es el coaching?

Es una disciplina de acompañamiento a personas, equipos y organizaciones en el desarrollo de sus objetivos. Parte de la premisa de que la información y las soluciones deben emerger del propio cliente a través de experiencias que le permitan encontrarse, mirar las cosas de otra manera, conocer su mundo emocional y descubrir su potencial. Como planteaba Aristóteles, se trata de encontrar nuestras propias respuestas; y como sugería Sócrates, el camino para lograrlo son las preguntas. El coach no provee contenido ni da respuestas.

El coaching permite ampliar la conciencia y la autonomía sobre la propia acción. Su concepto central es ver al ser humano como un observador autónomo, respetando profundamente su capacidad de elección. El conocimiento transformador emerge desde la indagación abierta y de conversaciones que interrumpen el automatismo, permitiendo que la persona decida por sí misma.

¿Qué es la mentoría?

Es un proceso de aprendizaje guiado por la experiencia de alguien que ya recorrió el camino. Su propósito es transmitirte las lecciones de su propia vida personal o profesional para ayudarte a tomar mejores decisiones, ahorrarte tiempo y evitarte errores costosos. El mentor te comparte su “mapa de peligros y aciertos” para que, basándote en lo que él ya vivió, tú puedas diseñar tu propia estrategia de forma más segura y estratégica de cara al futuro.

El quiebre: ¿Por qué a veces los Coaches actuamos como mentores?

A veces tenemos mucha prisa o pensamos que compartiendo nuestra experiencia y recomendaciones podemos acelerar el aprendizaje o acortar los tiempos de implementación. Creemos genuinamente que estamos ayudando al cliente.

Sin embargo, vale la pena preguntarnos: ¿por qué nos pasa esto? Muchas veces es por falta de confianza en el potencial del cliente, por falta de confianza en nuestras propias competencias para sostener el proceso, o por una mezcla de ambas. ¿Somos realmente conscientes de nuestro rol como acompañantes? ¿Nos damos cuenta cuando debemos dar un giro al timón, o es el ego y la confusión lo que nos impide soltar el control?

¿Qué falla cuando nos gana la mentoría?

Cuando abandonamos el rol de coach para dar directrices, el proceso se desvirtúa de raíz:

Falla la ética y el desarrollo profesional: Dejamos de fortalecer nuestras competencias como coaches y vulneramos el código ético de la disciplina al imponer nuestra agenda.

Se anula la autonomía del cliente: Al ofrecer la respuesta digerida, le robamos al coachee la oportunidad de descubrirse y de desarrollar confianza en sus propias capacidades.

Creamos dependencia: El cliente aprende a buscar validación externa en lugar de conectar con su propio criterio, generando un escenario de perder-perder.

El giro de timón: Sostener la responsabilidad profesional

Girar el timón significa cumplir con un trabajo bien hecho y enfocado exclusivamente en el cliente. Le permite al cliente pasar de una postura de espectador a una de protagonista que actúa, decide y se hace cargo de las consecuencias.

Desde este lugar, el coaching profesional adquiere un sentido muy concreto. No se trata de motivar ni de dar respuestas, sino de crear un espacio donde los líderes puedan revisar la forma en que observan su realidad personal, laboral y organizacional.

En una conversación de coaching, el foco no está puesto en explicar por qué el contexto externo no funciona, sino en mirar con claridad cómo cada uno participa —desde su rol— en la construcción de los resultados que obtiene. El valor del coaching aparece cuando dejamos de preguntar qué falla afuera y empezamos a explorar qué podemos hacer distinto en nuestra forma de liderar, decidir y coordinar.

Abrir una reflexión más adulta sobre cómo trabajamos y nos hacemos cargo de lo que enfrentamos es parte del desafío actual en nuestras organizaciones y sociedad. El coaching ofrece un entorno para desarrollar criterio y responsabilidad, entendiendo que una sesión es un sistema vivo y orgánico que se puede co-crear, mas no se puede controlar.

Quiero aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento a mi maestro Javier Barbero, quien nos compartió sus conocimientos y me permitió enfocar mi mirada.