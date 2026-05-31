Gustavo Petro muestra su voto por Iván Cepeda y desata polémica en las elecciones de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó este domingo 31 de mayo uno de los episodios más controvertidos de la jornada electoral. Al momento de ejercer su derecho al voto en la mesa uno de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el mandatario mostró posteriormente ante las cámaras su papeleta electoral, en la que marcó claramente su preferencia por el candidato presidencial Iván Cepeda.

De acuerdo con el diario El Tiempo, las críticas hacia Petro se centraron en la supuesta contradicción entre este gesto del mandatario saliente y los constantes llamados de su Gobierno para que los funcionarios públicos eviten participar en política o influir en las decisiones de los electores durante el período electoral.

Por otro lado, Gustavo Petro planteó una serie de cuestionamientos sobre la administración del proceso electoral, al asegurar que le preocupa que una empresa “que no se deja auditar” sea la responsable del conteo de los sufragios entre el preconteo y el escrutinio de las elecciones presidenciales.

En este sentido, instó al registrador nacional, Hernán Penagos, a avanzar en el cumplimiento de una disposición que permita que el Estado colombiano sea propietario del software utilizado en los procesos electorales.

Además, reiteró la necesidad de que exista una vigilancia ciudadana masiva por parte de “millones de ciudadanos” inmediatamente después del cierre de las mesas de votación.