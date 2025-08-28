  1. Inicio
Premios Juventud: Migbelis Castellanos es una de los cinco anfitriones de la alfombra azul

Migbelis Castellanos es una de las presentadoras de la antesala.
Migbelis Castellanos es una de las presentadoras de la antesala. Cedida
Por
Esther Ortega S.
  • 28/08/2025 12:29
La cadena no escatima en sorpresas y ha sumado más rostros de famosos a la producción de esta gran fiesta de la cultura pop latina

Univision sigue calentando los motores de los Premios Juventud 2025 que se realizarán en Panamá al anunciar que ya están confirmados los presentadores que conducirán ‘Noche de Estrellas’, la antesala más esperada de la premiación.

La cadena no escatima en sorpresas y ha sumado más rostros de famosos a la producción de esta gran fiesta de la cultura pop latina que se realizará en el Centro de Convenciones Amador el 25 de septiembre.

Los encargados de ponerle chispa, entrevistas exclusivas y mucha moda a la alfombra azul serán cinco figuras que prometen arrasar en pantalla. Ellos son: Diego Klein, el actor mexicano que debuta como host; la carismática Migbelis Castellanos, que regresa por todo lo alto; el modelo y actor Roberto Hernández, listo para cautivar; y los influencers del momento, Kunno y Brianda Deyanara, quienes harán su estreno en esta transmisión especial.

La ‘Noche de Estrellas’ será el punto de encuentro con los nominados y celebridades, donde los looks más atrevidos y las confesiones más jugosas marcarán tendencia.

Con este anuncio, Univision deja claro que la edición 22 de los Premios Juventud 2025 vienen cargados de dinamismo y mucha energía.La gran cita será el 25 de septiembre, con transmisión en vivo por Univision y Telemetro canal 13. ‘Noche de las Estrellas’ iniciará a las 6:00 p.m., mientras que la ceremonia de premiación arranca a las 8:00 p.m.

