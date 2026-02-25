Pulso celebra el legado de ‘The Beachers’ con shows gratis por su 60 aniversario

La plataforma cultural Pulso presentará nuevamente su espectáculo “Tiempo”, como parte de los conciertos de verano que reúnen diversos ritmos y géneros musicales, teniendo como protagonistas a la emblemática orquesta bocatoreña The Beachers, que se encamina a celebrar su sexagésimo aniversario.

Estas presentaciones —de entrada gratuita— se llevarán a cabo los días 14 y 28 de marzo. El 14 de marzo, a las 7:00 p.m., se ofrecerá un concierto en los estacionamientos del Súper 99 - Town Center Arraiján. Previamente, desde las 4:00 p.m., el público podrá disfrutar de un mercadito y un espacio gastronómico.

Por su parte, el 28 de marzo, la agrupación se presentará en el anfiteatro del Parque Omar, en el mismo horario. Al igual que en Arraiján, la jornada contará con un mercadito y una variada oferta gastronómica para ambientar la velada.

La actividad —cuya dirección artística está a cargo de Jossie Jiménez y la dirección musical bajo la responsabilidad de Billy Herron— rinde homenaje a The Beachers, cuya historia comenzó hace casi 60 años, cuando un grupo de jóvenes integraba la agrupación Black Star, que posteriormente daría origen a la reconocida orquesta. Hoy son considerados los máximos exponentes del calypso panameño.

De acuerdo con el sitio especializado Radio Gladys Palmera, la banda representa la expresión musical de Bocas del Toro, provincia caracterizada por su diversidad cultural y la influencia de inmigrantes afrodescendientes provenientes del Caribe, especialmente de Jamaica y Trinidad y Tobago. De ese crisol cultural surge lo que hoy se conoce como calypso panameño.

Actualmente, The Beachers están conformados por Lloyd Gallimore (teclados y director musical fundador), Carlos “Yayo” Hernández (bajo y coros), Ernesto Belgrave (batería), Hiram Arjona (saxofón alto), Roger Orcasitas (saxofón tenor), Jermaine Vásquez (voz principal), Eric Blanquicet (congas, percusión menor y coros) y Billy Herron (guitarra eléctrica, producción musical y apoyo creativo).