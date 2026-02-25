Pulso celebra el legado de ‘The Beachers’ con shows gratis por su 60 aniversario

La plataforma cultural <b>Pulso</b> presentará nuevamente su espectáculo <b>'Tiempo'</b>, como parte de los conciertos de verano que reúnen diversos ritmos y géneros musicales, teniendo como protagonistas a la emblemática orquesta bocatoreña <b>The Beachers</b>, que se encamina a celebrar su <b>sexagésimo aniversario</b>.Estas presentaciones —de <b>entrada gratuita</b>— se llevarán a cabo los días <b>14 y 28 de marzo</b>. El <b>14 de marzo</b>, a las <b>7:00 p.m.</b>, se ofrecerá un concierto en los estacionamientos del <b>Súper 99 - Town Center Arraiján</b>. Previamente, desde las <b>4:00 p.m.</b>, el público podrá disfrutar de un mercadito y un espacio gastronómico.Por su parte, el <b>28 de marzo</b>, la agrupación se presentará en el anfiteatro del <b>Parque Omar</b>, en el mismo horario. Al igual que en Arraiján, la jornada contará con un mercadito y una variada oferta gastronómica para ambientar la velada.La actividad —cuya dirección artística está a cargo de <b>Jossie Jiménez</b> y la dirección musical bajo la responsabilidad de <b>Billy Herron</b>— rinde homenaje a <b>The Beachers</b>, cuya historia comenzó hace casi 60 años, cuando un grupo de jóvenes integraba la agrupación <i>Black Star</i>, que posteriormente daría origen a la reconocida orquesta. Hoy son considerados los <b>máximos exponentes del calypso panameño</b>.De acuerdo con el sitio especializado <b>Radio Gladys Palmera</b>, la banda representa la expresión musical de <b>Bocas del Toro</b>, provincia caracterizada por su diversidad cultural y la influencia de inmigrantes afrodescendientes provenientes del Caribe, especialmente de <b>Jamaica</b> y <b>Trinidad y Tobago</b>. De ese crisol cultural surge lo que hoy se conoce como <b>calypso panameño</b>.Actualmente, <b>The Beachers</b> están conformados por <b>Lloyd Gallimore</b> (teclados y director musical fundador), <b>Carlos 'Yayo' Hernández</b> (bajo y coros), <b>Ernesto Belgrave</b> (batería), <b>Hiram Arjona</b> (saxofón alto), <b>Roger Orcasitas</b> (saxofón tenor), <b>Jermaine Vásquez</b> (voz principal), <b>Eric Blanquicet</b> (congas, percusión menor y coros) y <b>Billy Herron</b> (guitarra eléctrica, producción musical y apoyo creativo).