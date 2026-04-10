¿Qué significa realmente Diseñar tu ‘Propia Puerta’?

En el mundo corporativo, un “exit plan” es una estrategia financiera fría y calculada. Sin embargo, en la narrativa de nuestra existencia, un Plan de Salida es algo mucho más sagrado: es el acto de valentía de reconocer que una etapa ha cumplido su ciclo y que quedarnos en ella por inercia es empezar a morir en vida. Desde hace unos años se han acercado a mi vida personas y ejecutivos pidiendo ayuda en el armado de ese Plan de Salida, y de eso te hablo hoy. Armar un plan de salida no es huir. No es un portazo impulsivo ni un escape desesperado. Por el contrario, es un proceso de diseño consciente. Significa levantar la mirada del surco que hemos estado arando durante años —ya sea un trabajo que ya no nos desafía, una estructura de vida que nos asfixia o una identidad que nos queda pequeña, y preguntarnos: ¿Quién quiero ser en el siguiente capítulo?

La Transición

El verdadero Plan de Salida se construye sobre tres pilares fundamentales: la pausa, la claridad y la estrategia. La Pausa: nuestra cultura premia el “hacer” constante. Un plan de salida efectivo comienza con el silencio. Es necesario detener el ruido externo para escuchar la señal interna que nos dice que es momento de migrar. Sin pausa, solo hay reacción; con pausa, hay elección. La Claridad: aquí es donde entra la honestidad brutal. Implica despojaros de los “debería” sociales y conectar con lo que realmente hace que nuestro corazón vibre. ¿Qué talentos tengo que no estoy usando? ¿Qué valores son hoy innegociables para mí? La Estrategia: el salto al vacío es romántico en las películas, pero en la vida real, el cambio sostenible requiere un puente. Un plan de salida mapea los recursos, las habilidades que necesitamos adquirir y los pasos graduales para transitar de lo conocido a lo anhelado sin perder la integridad.

El miedo como brújula