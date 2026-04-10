¿Qué significa realmente Diseñar tu ‘Propia Puerta’?

Es natural sentir temor. El Plan de Salida nos enfrenta a la incertidumbre, pero también nos devuelve la soberanía sobre nuestro tiempo. Al planificar nuestra retirada de lo que ya no nos nutre, estamos, en realidad, planificando nuestra <b>entrada</b> a una vida con mayor propósito. Es dejar de ser pasajeros de nuestra agenda para convertirnos en los arquitectos de nuestro destino.Como alguien que ha transitado estos puentes y ha acompañado a cientos de líderes en sus propias transformaciones, sé que visualizar este camino a solas puede ser abrumador. Mi labor es ayudarte a ver lo que el ruido cotidiano te oculta y darte las herramientas para que esa transición sea poderosa y coherente.Precisamente, este será el corazón de nuestra labor en el próximo <b>Retiro en Panamá este mes de mayo</b>. Allí, en un entorno diseñado para la introspección y la expansión, nos dedicaremos exclusivamente a visualizar y estructurar tu propio Plan de Salida. Te invito a regalarte ese espacio de claridad para que tu próximo paso no sea al azar, sino hacia la libertad que mereces.Si esto resuena contigo, accede a la info en mi página en la sección retiros: https://www.paulacabalen.com/retiros/ ¿Qué esperas? Buen fin de semana!